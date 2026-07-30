Gol perdido em Grêmio x Bolívar choca torcedores: 'Inacreditável' O clube gaúcho está sendo eliminado da Sul-Americana

O Grêmio segue em situação complicada diante do Bolívar, na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Logo no início do segundo tempo, Matheus Nascimento desperdiçou uma oportunidade clara de empatar a partida e virou alvo de críticas nas redes sociais.

➡️Veja gol em Grêmio x Bolívar: Asprilla abre o placar

O atacante recebeu em velocidade, saiu cara a cara com o goleiro Carlos Lampe, dominou e finalizou, mas o arqueiro boliviano fez a defesa e evitou o gol gremista aos dois minutos da etapa final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja o lance:

A chance desperdiçada aumentou a irritação da torcida, que já havia demonstrado insatisfação durante o primeiro tempo. Veja a repercussão:

Matheus Nascimento é isso daí. Não fez o gol e por ser ruim também não conseguiu ver o Tetê livre sem goleiro. — Allan (@Allantricampeao) July 30, 2026

O gol que o Matheus Nascimento perdeu, inacreditável.



Lance de bagre. — O Maciel 🇪🇪 (@OMaciel1903) July 30, 2026

cara a cara com goleiro, perna boa e é profissional, não pode perder esse gol, na várzea já não pode. — Jean :D (@_JPSANTANA10) July 30, 2026

o grêmio precisando de 2 gols e quem entra pra salvar é o Matheus Nascimento 💀💀💀 — Lola (@BfrLola) July 30, 2026

Matheus Nascimento, que dizem ser 9, fica de frente pro gol e rola a bola pro lado — Santos (@odranoeL_77) July 30, 2026

Matheus Nascimento continua perdendo aqueles gols feitos que poderia mudar sua carreira — Queridinho (@CriisSoouza71) July 30, 2026

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadores do Bolívar e Grêmio em ação durante partida da Copa Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Tudo sobre Grêmio x Bolívar (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 🆚 Bolívar

Copa Sul-Americana 2026 – Playoffs das oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Paramount+

🤑 Aposte em gols na Copa Sul-Americana! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.