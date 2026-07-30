Gol perdido em Grêmio x Bolívar choca torcedores: 'Inacreditável'
O clube gaúcho está sendo eliminado da Sul-Americana
O Grêmio segue em situação complicada diante do Bolívar, na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Logo no início do segundo tempo, Matheus Nascimento desperdiçou uma oportunidade clara de empatar a partida e virou alvo de críticas nas redes sociais.
➡️Veja gol em Grêmio x Bolívar: Asprilla abre o placar
O atacante recebeu em velocidade, saiu cara a cara com o goleiro Carlos Lampe, dominou e finalizou, mas o arqueiro boliviano fez a defesa e evitou o gol gremista aos dois minutos da etapa final.
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Veja o lance:
A chance desperdiçada aumentou a irritação da torcida, que já havia demonstrado insatisfação durante o primeiro tempo. Veja a repercussão:
Matheus Nascimento é isso daí. Não fez o gol e por ser ruim também não conseguiu ver o Tetê livre sem goleiro.— Allan (@Allantricampeao) July 30, 2026
O gol que o Matheus Nascimento perdeu, inacreditável.— O Maciel 🇪🇪 (@OMaciel1903) July 30, 2026
Lance de bagre.
cara a cara com goleiro, perna boa e é profissional, não pode perder esse gol, na várzea já não pode.— Jean :D (@_JPSANTANA10) July 30, 2026
o grêmio precisando de 2 gols e quem entra pra salvar é o Matheus Nascimento 💀💀💀— Lola (@BfrLola) July 30, 2026
Matheus Nascimento, que dizem ser 9, fica de frente pro gol e rola a bola pro lado— Santos (@odranoeL_77) July 30, 2026
Matheus Nascimento continua perdendo aqueles gols feitos que poderia mudar sua carreira— Queridinho (@CriisSoouza71) July 30, 2026
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Tudo sobre Grêmio x Bolívar (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Grêmio 🆚 Bolívar
Copa Sul-Americana 2026 – Playoffs das oitavas de final (jogo de volta)
📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Paramount+
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