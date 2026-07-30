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Gol perdido em Grêmio x Bolívar choca torcedores: 'Inacreditável'

O clube gaúcho está sendo eliminado da Sul-Americana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 20:27
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores do Bolívar e Grêmio em ação durante partida da Copa Sul-Americana
Jogadores do Bolívar e Grêmio em ação durante partida da Copa Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

O Grêmio segue em situação complicada diante do Bolívar, na Arena, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Logo no início do segundo tempo, Matheus Nascimento desperdiçou uma oportunidade clara de empatar a partida e virou alvo de críticas nas redes sociais.

➡️Veja gol em Grêmio x Bolívar: Asprilla abre o placar

O atacante recebeu em velocidade, saiu cara a cara com o goleiro Carlos Lampe, dominou e finalizou, mas o arqueiro boliviano fez a defesa e evitou o gol gremista aos dois minutos da etapa final.

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Veja o lance:

A chance desperdiçada aumentou a irritação da torcida, que já havia demonstrado insatisfação durante o primeiro tempo. Veja a repercussão:

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Jogadores do Bolívar e Grêmio em ação durante partida da Copa Sul-Americana
Jogadores do Bolívar e Grêmio em ação durante partida da Copa Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Tudo sobre Grêmio x Bolívar (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio 🆚 Bolívar
Copa Sul-Americana 2026 – Playoffs das oitavas de final (jogo de volta)

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Paramount+

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