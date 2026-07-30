Arbitragem de Corinthians x Athletico vira alvo nas redes: 'Desesperadora' Paulo Cesar Zanovelli está sendo criticado por 'perder o controle do jogo'

A partida entre Corinthians e Athletico-PR que acontece na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, viu sua arbitragem virar assunto nas redes sociais. Paulo Cezar Zanovelli, que conduz o duelo, está sendo duramente criticado pelo público.

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Veja o que os internautas estão falando na web:

No final do primeiro tempo, Labyad, do Corinthians, sofreu uma lesão e pediu substituição. Ao invés de esperar os quatro minutos de acréscimo determinados, Zanovelli acabou a partida com apenas um minuto passado, enquanto o atleta era atendido dentro do gramado.

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Jogador cabeceia a bola na partida entre Corinthians x Athletico-PR válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizado no estádio da Neo Química Arena (Foto: Joyce Henrique/Photo Premium/Folhapress)

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Garro volta à Neo Química Arena após assumir protagonismo

O retorno de Garro à Neo Química Arena ocorre em um momento de confiança. Desde que Fernando Diniz assumiu o comando da equipe, o argentino recuperou espaço entre os titulares e voltou a exercer papel decisivo no setor ofensivo.

Na temporada, o meia soma 34 partidas, com dois gols marcados e 11 assistências, números que evidenciam sua importância na construção das jogadas do Corinthians.

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Diante do Athletico-PR, Garro busca manter a boa fase e ajudar o Timão a conquistar mais um resultado positivo diante da torcida.

Argentino mira melhor temporada da carreira

O segundo semestre também representa uma oportunidade para Garro alcançar as melhores marcas individuais de sua carreira. Em 2024, seu primeiro ano pelo Corinthians, o meia viveu a temporada mais produtiva até o momento, com 13 gols e 14 assistências em 62 partidas.

Em 2025, no entanto, lesões e a instabilidade da equipe impediram uma sequência. O argentino terminou aquele ano com apenas dois gols e sete assistências.