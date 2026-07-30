Nova lesão de Yuri Alberto preocupa torcedores: 'Inacreditável'
Corinthians perdeu Labyad e Yuri no mesmo jogo
Durante a partida entre Corinthians e Athletico-PR, Zakaria Labyad deixou o gramado após se machucar, sem nem mesmo voltar para o segundo tempo. Na segunda etapa, na reta final do jogo, Yuri Alberto também se machucou.
➡️ Torcida do Corinthians reage à defesa contra o Athletico: 'Meu Deus'
Veja o que os torcedores do Corinthians estão dizendo:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Yuri Alberto iniciou a partida no banco de reservas, assim como boa parte dos titulares do Corinthians. O técnico Fernando Diniz optou por preservar os principais jogadores e escalou uma equipe alternativa. Até o momento, o clube não divulgou detalhes sobre a gravidade da lesão, e a tendência é que o atacante passe por exames nos próximos dias.
Dois lesionados no Corinthians
Esse foi o segundo jogador do Corinthians a deixar o campo lesionado na partida. Ainda no fim do primeiro tempo, o meio-campista Zakaria Labyad precisou ser retirado de maca, com o auxílio da equipe médica, após se machucar em um lance individual.
Na jogada, Labyad tentou um drible, prendeu a perna no gramado e torceu o joelho. O atleta deixou o campo sob preocupação de companheiros e adversários, e o Corinthians ainda não divulgou informações sobre a gravidade da lesão. A tendência é que ele passe por exames nos próximos dias.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Fora de Campo
Após empate, torcedores do Corinthians mandam recado a Diniz: 'Errou tudo'Há 31 minutos
Fora de Campo
Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após eliminaçãoHá 1 hora
Fora de Campo
Torcedores do Corinthians lamentam lesão de Labyad: 'Rezar'Há 1 hora
Fora de Campo
Arbitragem de Corinthians x Athletico vira alvo nas redes: 'Desesperadora'Há 1 hora
Fora de Campo
Gol perdido em Grêmio x Bolívar choca torcedores: 'Inacreditável'Há 1 hora
Fora de Campo
Torcida do Corinthians reage à defesa contra o Athletico: 'Meu Deus'Há 2 horas
Mais LANCE!