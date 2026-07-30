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Nova lesão de Yuri Alberto preocupa torcedores: 'Inacreditável'

Corinthians perdeu Labyad e Yuri no mesmo jogo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
30/07/2026 21:24
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Yuri Alberto voltou a falar sobre possível saída (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
Yuri Alberto voltou a falar sobre possível saída (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Durante a partida entre Corinthians e Athletico-PR, Zakaria Labyad deixou o gramado após se machucar, sem nem mesmo voltar para o segundo tempo. Na segunda etapa, na reta final do jogo, Yuri Alberto também se machucou.

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Veja o que os torcedores do Corinthians estão dizendo:

Yuri Alberto sai chorando do gramado após sentir a posterior da coxa direita
Yuri Alberto sai chorando do gramado após sentir a posterior da coxa direita - (Foto: Reprodução/CazéTV)

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Yuri Alberto iniciou a partida no banco de reservas, assim como boa parte dos titulares do Corinthians. O técnico Fernando Diniz optou por preservar os principais jogadores e escalou uma equipe alternativa. Até o momento, o clube não divulgou detalhes sobre a gravidade da lesão, e a tendência é que o atacante passe por exames nos próximos dias.

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Dois lesionados no Corinthians

Esse foi o segundo jogador do Corinthians a deixar o campo lesionado na partida. Ainda no fim do primeiro tempo, o meio-campista Zakaria Labyad precisou ser retirado de maca, com o auxílio da equipe médica, após se machucar em um lance individual.

Na jogada, Labyad tentou um drible, prendeu a perna no gramado e torceu o joelho. O atleta deixou o campo sob preocupação de companheiros e adversários, e o Corinthians ainda não divulgou informações sobre a gravidade da lesão. A tendência é que ele passe por exames nos próximos dias.

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