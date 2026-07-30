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Torcida do Corinthians reage à defesa contra o Athletico: 'Meu Deus'

Corinthians quase abre o placar, mas para nas mãos de Santos

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
30/07/2026 20:10
Atualizado há 22 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida na Neo Química Arena
Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida na Neo Química Arena (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Durante a partida entre Corinthians e Athletico-PR, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, o goleiro do CAP, Santos, fez uma grande defesa cara a cara com os atletas do Timão, mantendo as redes do gol do Furacão intactas. Nas redes sociais, os corintianos não acreditaram.

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Veja as reações:

Garro volta à Neo Química Arena querendo manter boa fase

Rodrigo Garro volta à Neo Química Arena nesta quinta-feira (30) para mais um compromisso importante do Corinthians. Diante do Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia argentino terá a oportunidade de manter o bom momento vivido desde a chegada do técnico Fernando Diniz e ampliar os números que o colocam entre os principais destaques da equipe em 2026.

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Após a pausa para a Copa do Mundo, o camisa 8 quer repetir o desempenho que apresentou no primeiro semestre e seguir como um dos protagonistas do Timão na sequência da temporada.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

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Garro volta à Neo Química Arena após assumir protagonismo

O retorno de Garro à Neo Química Arena ocorre em um momento de confiança. Desde que Fernando Diniz assumiu o comando da equipe, o argentino recuperou espaço entre os titulares e voltou a exercer papel decisivo no setor ofensivo.

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Na temporada, o meia soma 34 partidas, com dois gols marcados e 11 assistências, números que evidenciam sua importância na construção das jogadas do Corinthians.

Diante do Athletico-PR, Garro busca manter a boa fase e ajudar o Timão a conquistar mais um resultado positivo diante da torcida.

Argentino mira melhor temporada da carreira

O segundo semestre também representa uma oportunidade para Garro alcançar as melhores marcas individuais de sua carreira. Em 2024, seu primeiro ano pelo Corinthians, o meia viveu a temporada mais produtiva até o momento, com 13 gols e 14 assistências em 62 partidas.

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Em 2025, no entanto, lesões e a instabilidade da equipe impediram uma sequência. O argentino terminou aquele ano com apenas dois gols e sete assistências.

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