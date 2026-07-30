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Desimpain entra em campo para decisão no Mundial da Kings League

Mundial de Kings League acontece na Itália

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/07/2026 19:49
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Desimpain no mundial de clubes da Kings League (Foto: Divulgação/Kings League)
Desimpain no mundial de clubes da Kings League (Foto: Divulgação/Kings League)

A Desimpain enfrenta nesta quinta-feira (30) o DR7 pela fase "Last Chance" do Mundial de Clubes da Kings League, em Monza, na Itália. O vencedor garante uma vaga nas quartas de final da competição. Confira o histórico do time no campeonato até aqui.

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A equipe brasileira chega ao confronto após perder na estreia e se recuperar com uma goleada por 5 a 0 sobre o Aniquiladores, da liga mexicana. Os gols foram marcados por Wellington "Gigante", Luisinho Alves, Renato Vicente, Ailton José e Kaiky "2K" Souza, que também se destacou com defesas durante a partida.

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A competição reúne 16 equipes em formato eliminatório. Os vencedores da primeira rodada avançam diretamente, enquanto os derrotados disputam uma repescagem por quatro vagas nas quartas de final. Os confrontos das quartas estão previstos para 31 de julho, enquanto semifinais e final serão realizadas em 1º de agosto.

Renato Vicente, presidente da Desimpain (Foto: Divulgação)
Renato Vicente, presidente da Desimpain (Foto: Divulgação)

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A equipe brasileira chega ao torneio como atual campeã da Kings League Brasil, após conquistar o título do segundo split. Na temporada anterior, a campanha também registrou forte audiência digital: a final alcançou mais de 780 mil espectadores simultâneos, segundo os dados divulgados no material.

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O confronto contra o DR7 será decisivo para a continuidade da equipe brasileira no Mundial. A partida acontece pela segunda fase da competição e define quem seguirá na disputa pelo título internacional.

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