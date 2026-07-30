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Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após eliminação

Treinador acumula 15 derrotas com o clube gaúcho

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 21:08
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Luís Castro na beira do campo em Grêmio x Bolívar na Copa Sul-Americana
Luís Castro na beira do campo em Grêmio x Bolívar na Copa Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Na noite desta quinta-feira (30), o Grêmio foi derrotado por 1 a 0 pelo Bolívar, na Arena, e deu adeus à competição nos playoffs das oitavas de final. Como havia perdido o jogo de ida por 3 a 2, a equipe gaúcha caiu com placar agregado de 4 a 2.

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Após o apito final, a insatisfação da torcida se voltou novamente para o técnico Luís Castro. Nas redes sociais, gremistas criticaram o desempenho da equipe, a falta de evolução do trabalho e fizeram cobranças ao treinador, que segue pressionado após mais um resultado negativo.

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Veja a repercussão:

Jogadores do Grêmio e do Bolívar em ação durante partida pela Copa Sul-Americana
Jogadores do Grêmio e do Bolívar em ação durante partida pela Copa Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Números de Luís Castro em 2026

Campanha geral em 2026:

  1. 39 jogos
  2. 15 vitórias
  3. 12 empates
  4. 12 derrotas
  5. 58 gols marcados
  6. 41 gols sofridos

Por competição:

  1. Copa Sul-Americana: 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas (10 gols marcados e 6 sofridos)
  2. Brasileirão: 19 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas (22 gols marcados e 26 sofridos)
  3. Copa do Brasil: 2 jogos, 2 vitórias
  4. Campeonato Gaúcho: 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas

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