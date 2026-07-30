Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após eliminação Treinador acumula 15 derrotas com o clube gaúcho

Na noite desta quinta-feira (30), o Grêmio foi derrotado por 1 a 0 pelo Bolívar, na Arena, e deu adeus à competição nos playoffs das oitavas de final. Como havia perdido o jogo de ida por 3 a 2, a equipe gaúcha caiu com placar agregado de 4 a 2.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após o apito final, a insatisfação da torcida se voltou novamente para o técnico Luís Castro. Nas redes sociais, gremistas criticaram o desempenho da equipe, a falta de evolução do trabalho e fizeram cobranças ao treinador, que segue pressionado após mais um resultado negativo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Veja a repercussão:

O Luis Castro tem cara de perderdor, jeito de perdedor, fala como um perdedor e treina como um perdedor. — Bira Vargas 🇪🇪 (@biravargas) July 30, 2026

Não é que Luís Castro não tenha tática. É que ele é muito burro escalando a equipe, começa com um time que não funciona na tática que quer e quando mexe o time, coloca jogadores que não funcionam na tática que ele quer mexendo. — PERDI O JOGO (@frpmak) July 30, 2026

Direção do Grêmio é tão omissa que é capaz deles falarem que ainda acreditam no trabalho do Luis Castro. — Rodrigo Oliveira (@RdgOliveira_) July 30, 2026

Luis Castro é um Roger Machado europeu. Títulos na carreira se equivalem (quase nada). Fala bonita, rei da prancheta... E na prática a coisa só acontece se os astros estiverem alinhados. Qualquer vírgula fora da curva, tudo desanda. Não têm malandragem, leitura, flexibilidade. — Lucas von (@lucasvon) July 30, 2026

Após esse jogo patético do Grêmio, após essa escalação inicial patética, será que Luis Castro ainda vai dar letrinha ma coletiva? — Filipinho 🇪🇪 (@filipidosreis3) July 30, 2026

Jogadores do Grêmio e do Bolívar em ação durante partida pela Copa Sul-Americana (Foto: SILVIO AVILA / AFP)

Números de Luís Castro em 2026

Campanha geral em 2026:

39 jogos 15 vitórias 12 empates 12 derrotas 58 gols marcados 41 gols sofridos

Por competição:

Copa Sul-Americana: 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas (10 gols marcados e 6 sofridos) Brasileirão: 19 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas (22 gols marcados e 26 sofridos) Copa do Brasil: 2 jogos, 2 vitórias Campeonato Gaúcho: 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas

🤑 Aposte em gols na Copa Sul-Americana! Clique e saiba mais!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.