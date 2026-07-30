Torcida do Grêmio manda recado a Luís Castro após eliminação
Treinador acumula 15 derrotas com o clube gaúcho
Na noite desta quinta-feira (30), o Grêmio foi derrotado por 1 a 0 pelo Bolívar, na Arena, e deu adeus à competição nos playoffs das oitavas de final. Como havia perdido o jogo de ida por 3 a 2, a equipe gaúcha caiu com placar agregado de 4 a 2.
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Após o apito final, a insatisfação da torcida se voltou novamente para o técnico Luís Castro. Nas redes sociais, gremistas criticaram o desempenho da equipe, a falta de evolução do trabalho e fizeram cobranças ao treinador, que segue pressionado após mais um resultado negativo.
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Veja a repercussão:
O Luis Castro tem cara de perderdor, jeito de perdedor, fala como um perdedor e treina como um perdedor.— Bira Vargas 🇪🇪 (@biravargas) July 30, 2026
Não é que Luís Castro não tenha tática. É que ele é muito burro escalando a equipe, começa com um time que não funciona na tática que quer e quando mexe o time, coloca jogadores que não funcionam na tática que ele quer mexendo.— PERDI O JOGO (@frpmak) July 30, 2026
Direção do Grêmio é tão omissa que é capaz deles falarem que ainda acreditam no trabalho do Luis Castro.— Rodrigo Oliveira (@RdgOliveira_) July 30, 2026
Luis Castro é um Roger Machado europeu. Títulos na carreira se equivalem (quase nada). Fala bonita, rei da prancheta... E na prática a coisa só acontece se os astros estiverem alinhados. Qualquer vírgula fora da curva, tudo desanda. Não têm malandragem, leitura, flexibilidade.— Lucas von (@lucasvon) July 30, 2026
Após esse jogo patético do Grêmio, após essa escalação inicial patética, será que Luis Castro ainda vai dar letrinha ma coletiva?— Filipinho 🇪🇪 (@filipidosreis3) July 30, 2026
Números de Luís Castro em 2026
Campanha geral em 2026:
- 39 jogos
- 15 vitórias
- 12 empates
- 12 derrotas
- 58 gols marcados
- 41 gols sofridos
Por competição:
- Copa Sul-Americana: 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas (10 gols marcados e 6 sofridos)
- Brasileirão: 19 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas (22 gols marcados e 26 sofridos)
- Copa do Brasil: 2 jogos, 2 vitórias
- Campeonato Gaúcho: 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas
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