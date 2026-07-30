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Ventos no Rio causam danos à sede do Fluminense em Laranjeiras

Forte ventania destrói parte do telhado em Laranjeiras

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 17:44
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Sede Fluminense
Anos atrás, fortes chuvas já haviam deteriorado a estrutura da sede do clube (Foto: Reprodução/Instagram)

Rajadas de vento que chegaram a 92 km/h no Rio de Janeiro na tarde da quarta-feira (29) arrancaram pedaços do telhado da sede social do Fluminense, em Laranjeiras, e forçaram o fechamento emergencial do complexo. A intercorrência climática deixou mortos, inúmeros apagões e mais de 50 árvores foram derrubadas no estado.

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Imagens que circularam nas redes sociais mostraram a extensão dos danos: telhas espalhadas e buracos abertos na cobertura da arquibancada de Laranjeiras. Veja:

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Em nota oficial, o Fluminense informou que trabalha para solucionar os problemas estruturais e que atualizará os sócios "assim que o local for considerado seguro". Confira a nota oficial:

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Fluminense emite nota sobre fechamento da sede social

O Fluminense FC informa que a sede social, em Laranjeiras, está sendo esvaziada e permanecerá fechada até as 12h de quinta-feira (30/07), devido aos riscos decorrentes de danos causados pelos fortes ventos desta tarde. Algumas áreas da sede social permanecerão interditadas depois desse prazo. São elas: entrada social, parquinho e entorno do campo. O Fluminense está atuando de forma célere para sanar os problemas e comunicará aos associados tão logo esses espaços estejam seguros e liberados.

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