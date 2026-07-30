Após empate, torcedores do Corinthians mandam recado a Diniz: 'Errou tudo' Corinthians e Athletico-PR empataram sem gols

O Corinthians empatou, em casa, com o Athletico-PR, pelo Brasileirão. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (30), mas com pouca criatividade dos dois lados, o duelo terminou sem gols. Veja o que os torcedores do Timão estão dizendo a Fernando Diniz.

➡️ Nova lesão de Yuri Alberto preocupa torcedores: 'Inacreditável'

Veja o que os internautas estão dizendo na web:

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Aposte no futebol mundial

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Uma boa parcela das reclamações é porque, para este duelo do Brasileirão, o comandante do Timão escalou o time reserva, visando preservar os atletas para a disputa da Copa do Brasil. Além disso, quando colocou Yuri Alberto, o camisa 9 acabou se lesionando, e precisou ser substituído imediatamente.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 29 pontos e ocupa a oitava colocação, com sete vitórias, oito empates e seis derrotas. Já o Athletico-PR aparece na terceira posição, com 37 pontos, somando 11 vitórias, seis empates e três derrotas. Agora, ambos voltam as atenções para a Copa do Brasil. O Timão enfrenta o Internacional fora de casa, no Beira-Rio, no domingo (2), às 19h30. Já o Furacão recebe o Vitória na segunda-feira (3), às 21h.

Primeiro tempo morno

Texto de Guilherme Lesnok

A primeira etapa foi muito disputada, mas com poucas chances reais de gol. Aos 23 minutos, o lateral Matheuzinho tentou de cabeça, mas parou no goleiro Santos. Antes do intervalo, os jogadores se desentenderam durante a cobrança de um lateral. A confusão resultou em quatro cartões amarelos para jogadores do Athletico-PR e um para o técnico do Corinthians, Fernando Diniz.

continua após a publicidade

O Corinthians voltou para o segundo tempo mais ligado e com as entradas dos titulares Yuri Alberto e Kaio César. O camisa 9 criou as duas principais oportunidades da equipe. Na primeira, arriscou um forte chute de longa distância e obrigou o goleiro Santos a fazer grande defesa. Na segunda, finalizou de dentro da área após bom passe, mas novamente parou no arqueiro do Athletico-PR. O Athletico-PR respondeu e quase abriu o placar, quando Viveros acertou a trave e levou perigo ao gol defendido pelo Corinthians.