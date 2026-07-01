Decisão de Claus em jogo da Copa viraliza: 'Quero ver' Árbitro brasileiro também realizou expulsão no jogo

Na partida entre Estados Unidos e Bósnia, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, Raphael Claus, árbitro brasileiro, não marcou um pênalti após reclamação dos jogadores americanos. Na web, os internautas questionaram sua decisão e compararam com o Brasileirão.

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➡️ Pochettino descarta favoritismo dos Estados Unidos: 'Não somos'

Confira o que estão dizendo os internautas:

Raphael Claus em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)

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Posteriormente, Claus voltou a ser assunto depois de expulsar Balogun, jogador dos Estados Unidos que marcou o gol do time da casa. Em um lance de disputa de bola, o atleta acaba pisando no tendão de Aquiles de um jogador bósnio, ficando com o pé sobre o zagueiro da Bósnia por alguns segundos. Mesmo que sem intenção, Balogun foi expulso.

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Pochettino não vê os Estados Unidos como os favoritos

Em coletiva de imprensa, o comandante argentino fez questão de tirar o peso do favoritismo dos ombros norte-americanos, usando zebras e jogos duros da segunda fase como exemplo:

— Não acho que sejamos favoritos. Nos últimos dias, vimos como tem sido difícil para todos. Todos diziam que a Alemanha era favorita contra o Paraguai, e depois viram como o Brasil jogou duro contra o Japão. Acho melhor falar de favoritos mais tarde, porque nesta Copa do Mundo há vários fatores que podem influenciar o desempenho — declarou o treinador.