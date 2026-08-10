Fala de Matheuzinho irrita torcedores do Corinthians: 'Marra'
Jogador explicou declaração que deu após partida contra o Internacional
Após a vitória do Corinthians sobre o RB Bragantino no último domingo (9) pelo Brasileirão, Matheuzinho deu uma declaração que irritou alguns torcedores. O lateral, responsável pela assistência para o gol de Pedro Raul na partida, explicou a declaração sobre ter atingido o "modo prime", dada após o confronto com o Internacional pela Copa do Brasil.
➡️Veja os gols da vitória do Corinthians sobre o RB Bragantino
Na zona mista do Estádio Cícero de Souza Marques, o defensor também comentou a mudança no cabelo e explicou que a atitude faz parte de uma brincadeira com os jogadores mais jovens do Timão. O atleta também afirmou acreditar que o seu auge ainda está longe e que precisa continuar trabalhando.
— Foi uma pergunta que me fizeram sobre o meu cabelo. Mas é uma brincadeira que eu tenho com os meninos. Que, quando eu pinto o cabelo, é porque está chegando um momento importante da temporada, em que eu me sinto mais à vontade, que eu me sinto bem e a autoestima aumenta — iniciou o lateral.
— O prime eu acredito que está longe. Eu tenho que crescer mais, eu tenho que continuar evoluindo cada dia, para que eu possa fazer como eu fiz hoje (9), que é ajudar com um passe, ou talvez um gol. Ou, se não acontecer nenhum desses fatores, ajudar na marcação — complementou.
— É uma brincadeira que eu tenho dentro do vestiário. Mas que não passa de uma brincadeira, porque, sendo o cabelo loiro ou o cabelo moreno, eu tenho que trabalhar do mesmo jeito — encerrou Matheuzinho.
Veja a opinião de alguns torcedores:
Uma marra que não se justifica.— TiraTime (@tiratime_app) August 10, 2026
Meu deus— laurito quitão (@PaulaTEjano1987) August 10, 2026
Calma ai Goku— Leandro (@Leandro091427) August 10, 2026
Por favor mano, para de dar entrevista, é sério— Desabafa Corinthians (@DMServios346691) August 10, 2026
Ele achando que é o Gabigol kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk— Lucas 🪐🇧🇷 (@sohlucasmsm) August 10, 2026
Como foi o jogo entre RB Bragantino e Corintians no Brasileirão?
O Corinthians iniciou a partida melhor e teve as principais chances de gol. Em cobrança de escanteio, Gabriel Paulista subiu mais alto que toda a defesa e quase abriu o placar. O Bragantino respondeu em finalização de Eduardo Sasha dentro da área. A primeira etapa terminou com o Timão com 57% de posse de bola e seis finalizações, contra apenas duas do Bragantino, mas sem mudança no placar.
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A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira: o Corinthians tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. Foi então que o goleiro Tiago Volpi apareceu de forma negativa. Após receber um recuo, o arqueiro tentou afastar a bola, mas furou e deixou a sobra para Rodrigo Garro, que só teve o trabalho de empurrar para o gol e abrir o placar. O segundo gol do Timão saiu na reta final da partida. Matheuzinho cruzou na área, e Pedro Raul subiu mais alto que toda a defesa do Bragantino para cabecear e marcar o segundo do Corinthians.
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