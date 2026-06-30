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Eliminação da Alemanha na Copa vira destaque de audiência no SBT

SBT registra melhor desempenho em dia útil desde 2023

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 14:24
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Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

O adeus da Alemanha na Copa do Mundo 2026 rendeu recordes de audiência para o SBT. A emissora assegurou a vice-liderança de audiência nas principais regiões metropolitanas do país nesta segunda-feira (29), dia marcado pela transmissão de dois dos jogos mais aguardados da competição.

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    • Com o Brasil e a Alemanha em campo, a emissora alcançou 4,20 pontos de média na Grande São Paulo, índice 38% maior que o obtido pelo canal R, que marcou apenas 3,04. Na comparação com a quarta colocada, a rede B, que pontuou 0,53, a vantagem do SBT foi de 692%.

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    Considerando apenas os dias úteis, a emissora conquistou o seu melhor desempenho de audiência na região desde 3 de outubro de 2023. Já no comparativo com as segundas, foi a maior média 24 horas do SBT desde 16 de agosto de 2021.

    A transmissão de Brasil x Japão, válido pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo, rendeu excelentes índices de audiência para o SBT na tarde desta segunda-feira (29). Enquanto a bola rolou nos Estados Unidos, das 14h01 às 16h02, a emissora conquistou 12,77 pontos de média na Grande São Paulo, índice que representa sua melhor performance da década na respectiva faixa horária.

    Com um pico de 14,05 pontos, a transmissão liderada por Galvão Bueno abriu uma vantagem expressiva da emissora R. Brasil x Japão conquistou 991% mais telespectadores do que a programação da terceira colocada, que abriu mão de sua grade habitual para transmitir uma atração de defesa dos consumidores e um filme.

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    O SBT, que cresceu 353% na faixa na comparação com as últimas quatro segundas-feiras, conquistou ainda 5981% mais telespectadores que a emissora B, que também mudou a sua grade de programação. No horário do jogo, a rede exibe em situações normais um programa esportivo e uma revista eletrônica. Ontem, ela levou ao ar a revista eletrônica (em versão pré-gravada) e um telejornal policial.

    Desde o início da Copa do Mundo, o SBT foi a TV aberta detentora dos direitos de transmissão que mais ganhou público na Grande São Paulo. No comparativo com o 1º jogo da Seleção Brasileira, as transmissões das partidas do Brasil já tiveram um aumento de 23% de público na principal metrópole do país. O canal G também cresceu, mas menos do que a equipe liderada por Galvão Bueno (alta de 21%).

    A inesperada desclassificação da Alemanha da Copa diante do Paraguai deixou o SBT em segundo lugar de audiência. Enquanto a bola rolou, das 17h30 às 20h28, a partida narrada por Tiago Leifert assegurou 4,53 pontos de média no Rio de Janeiro, índice 10% superior ao obtido pelo canal terceiro colocado, com um pico de 5,38 pontos.

    Kimmich fica desolado após a eliminação da Alemanha na Copa
    Kimmich fica desolado após a eliminação da Alemanha na Copa. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    A transmissão pós-jogo, das 20h28 às 20h35, assegurou a vice-liderança de audiência na capital fluminense e também na Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, o SBT conquistou 5,28 pontos de média, abrindo uma vantagem de 75% do principal telejornal da terceira colocada. Na principal metrópole do país, a emissora anotou 6,59 de média, com pico de 6,94, índice 18% superior ao obtido pela concorrente

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