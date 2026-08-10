Em lágrimas, pai de Endrick fala da frustração do filho após eliminação na Copa Douglas faloun da derrota para a Noruega

Durante participação no podcast Futebora, Douglas Souza falou da frustração de Endrick após a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo. O pai do atacante do Real Madrid comentou a dificuldade de ver o filho chorando e se sentindo culpado pela derrota da Seleção Brasileira.

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Na ocasião, Endrick iniciou a partida no banco de reservas e entrou aos 13 minutos da segunda etapa no lugar de Matheus Cunha. Poucos momentos depois, em um dos seus primeiros toques na bola, o camisa 9 recebeu passe de Vinicius Júnior e, cara a cara com o arqueiro norueguês, chutou para fora. O lance foi uma das principais chances de gol da equipe de Carlo Ancelotti na partida.

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— É muito fácil você estar comemorando vitórias, comemorando títulos, comemorando gols. O difícil é ver seu filho chorar, se sentindo culpado de uma frustração de um país. A tristeza que ficou no estádio depois daquela derrota e ele ajoelhado ali. Se sentindo derrotado. Foi triste, foi dolorido — iniciou Douglas.

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— Depois a gente conversou por telefone. E falei para ele não abaixar a cabeça, para ele continuar com a cabeça erguida, como ele sempre fez. A palavra que ele usou para mim, que me deixou mais confortado, foi que ele ia continuar com a cabeça erguida, continuar trabalhando, que 2030 estava bem aí. Que ia descansar um pouco, esfriar um pouco a cabeça, aproveitar a esposa e o netinho que estava na barriga — completou.

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Endrick se lamenta após chance desperdiçada no jogo entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen / AFP)

Com ofertas, Endrick cogita sair do Real Madrid, diz jornal

Centroavante do Real Madrid, Endrick não descarta uma saída do clube merengue por empréstimo na janela de transferências, segundo o jornal "As". O jogador estaria recebendo propostas e avaliando qual se encaixa melhor dentro das suas pretensões para crescer profissionalmente.

Endrick dará preferência a uma equipe que jogará uma competição europeia, mas principalmente a Champions League. Além disso, o atacante gostaria de defender um clube em que teria assegurado o lugar para jogar como um camisa nove.

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De acordo com o "As", Aston Villa e Roma são dois clubes interessados em Endrick para a próxima temporada e ambos estarão na próxima Champions League. E o Real Madrid entende que um novo empréstimo seria uma boa saída para evitar uma desvalorização de um ativo importante do clube.

Embora tivesse a intenção de permanecer e prosperar no Real Madrid, Endrick passou a cogitar uma mudança de rota após a contratação de Carlos Espí. O clube merengue buscou um reserva para Mbappé após a saída de Gonzalo García ao invés de apostar sem dúvidas no atacante brasileiro.

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José Mourinho deixou a decisão de sair ou de ficar nas mãos de Endrick, e o jogador avalia após um saldo positivo de seu empréstimo para o Lyon na metade da última temporada. No entanto, o atleta sabe que não deve ter espaço na equipe titular, principalmente diante das chegadas de Diomande e Bernardo Silva.

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