Chegada de Almada no River Plate repercute: 'Assustador' Jogador assinou contrato até 2030

O River Plate anunciou nesta segunda-feira (10) a chegada de Thiago Almada para reforçar o clube na temporada. O argentino, que foi alvo prioritário do Flamengo nesta janela de transferências, assinou vínculo com o time de Buenos Aires até 2030, após deixar o Atlético de Madrid.

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O meio-campista, de 25 anos, havia chegado ao futebol espanhol em 2025, mas não obteve o sucesso esperado sob o comando de Diego Simeone. Camisa 16 da seleção argentina, o jogador foi titular na estreia da Albiceleste na Copa do Mundo.

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Veja algumas reações nas redes sociais:

fim de carreira que bom que o flamengo não levou — ana #1 yuwu stan (@i6gumang) August 10, 2026

Impacto assustador na MLS, no Brasileiro e na Libertadores.



Jurava que ia viver bons anos na Europa. — SemClubismoFC (@Kleinzim) August 10, 2026

Vai jogar a Sul-Americana, que beleza hein — Valverde 💻 (@joabevalverde) August 10, 2026

Baita contratação — Italo Lima (@lima_italo35279) August 10, 2026

Vai mofar na Argentina , só vai jogar sul-americana com esse time fraco — Wallace Ramos (@Wallacesiquei16) August 10, 2026

Ex-alvo do Flamengo, Thiago Almada foi anunciado pelo River Plate (Foto: Divulgação / River Plate)

Saiba os detalhes da ida de Thiago Almada para o River Plate

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Almada deixou o clube em 2021 para defender o Atlanta United, dos Estados Unidos. Na MLS, ganhou espaço na Seleção Argentina e fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2022.

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Em 2024, o meia retornou à América do Sul para defender o Botafogo. Pelo clube brasileiro, conquistou a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Depois, teve passagens por Lyon, da França, e Atlético de Madrid, da Espanha.

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Pelo Atlético de Madrid, Almada disputou 40 partidas na última temporada, com quatro gols e duas assistências. De acordo com jornais espanhóis, o River Plate desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões) pela contratação.

Negociação com o Flamengo

Almada foi procurado pelo Flamengo durante a janela de transferências, mas o clube carioca não chegou a um acordo para contratar o jogador. As negociações esfriaram depois que o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, viajou à Argentina e afirmou que o Rubro-Negro não entraria em um leilão pelo meia.

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Com o acerto com o River Plate, Almada retorna ao futebol argentino após cinco anos atuando no exterior. O meia chega para ser um dos principais reforços do clube para a sequência da temporada, em que irão disputar a Sul-Americana e o Clausura do Campeonato Argentino.

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