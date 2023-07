Apresentação da Copa do Mundo



Antes de apostar na Copa do Mundo, é preciso estudar a maior competição de futebol do mundo. Saber o formato do torneio e olhar para o panorama geral e a história do Mundial é fundamental.



Primeiramente, é importante notar que a Copa do Mundo é a competição esportiva mais acompanhada no planeta. E isso não apenas falando do futebol, mas de todas as modalidades esportivas. Dessa maneira, todos os olhares mundo afora estarão voltados para este torneio.



A Copa do Mundo é realizada desde 1930, quando o Uruguai se sagrou campeão, e a competição se repete a cada quatro anos. Desde sua origem, só não houve as edições de 1942 e 1946, canceladas devido à Segunda Guerra Mundial.



Antes da Copa do Mundo 2022, que será no Catar, a edição anterior foi na Rússia, em 2018. E, na ocasião, a França ficou com a taça ao bater a Croácia na decisão por 4 a 2.



A Copa do Mundo é organizada pela FIFA, entidade máxima do futebol mundial. E, pelo fato da competição ser gigantesca, é normal que fazer apostas na Copa seja muito atrativo. Sabendo disso, todas as casas de apostas vão oferecer um catálogo vasto de opções.



A Copa do Mundo 2022 tem uma peculiaridade, já que será a primeira vez que o torneio será no final do ano. Afinal, a 22ª edição do Campeonato Mundial de Seleções vai começar no dia 21 de novembro e irá até 18 de dezembro. Isso se deu devido ao forte calor no Catar no meio do ano.



Por isso, a Copa do Qatar tem tudo para marcar seu lugar na história e esperamos que a disputa seja de alto nível.



Histórico de Campeões



Até hoje, apenas oito seleções foram campeãs mundiais. E a Seleção Brasileira, única a ter disputado todas as edições, é a recordista, sendo pentacampeã.

Abaixo, deixamos a lista de todos os campeões da Copa do Mundo até agora:



· Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002),

· Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014),

· Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006),

· Argentina – 2 títulos (1978 e 1986),

· França – 2 títulos (1998 e 2018),

· Uruguai – 2 títulos (1930 e 1950),

· Inglaterra – 1 título (1966),

· Espanha – 1 título (2010).