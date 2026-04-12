Possível pênalti em Corinthians x Palmeiras gera revolta: 'Vergonhoso'
Equipes empataram em 0 a 0
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Corinthians e Palmeiras se enfrentaram neste domingo (12), na Neo Química Arena, em jogo agitado, com duas expulsões para o lado do Alvinegro. Além das expulsões, o time Alviverde reclamou por um pênalti não marcado em Sosa.
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Allan passa por um, por dois, por três e invade a área do Corinthians. O atacante palmeirense cruza para trás, a bola bate em Matheuzinho, e na sequência Gabriel Paulista divide com Sosa. Os jogadores do Verdão pediram pênalti, mas, o VAR não recomendou pênalti.
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Veja o lance:
Nas redes sociais, torcedores não concordaram com a decisão da arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, e se revoltaram.
Veja a repercussão:
+ AO VIVO: Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 12 de abril, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa (CE)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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