Possível pênalti em Corinthians x Palmeiras gera revolta: 'Vergonhoso'

Corinthians e Palmeiras se enfrentaram neste domingo (12), na Neo Química Arena, em jogo agitado, com duas expulsões para o lado do Alvinegro. Além das expulsões, o time Alviverde reclamou por um pênalti não marcado em Sosa.

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Allan passa por um, por dois, por três e invade a área do Corinthians. O atacante palmeirense cruza para trás, a bola bate em Matheuzinho, e na sequência Gabriel Paulista divide com Sosa. Os jogadores do Verdão pediram pênalti, mas, o VAR não recomendou pênalti.

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Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores não concordaram com a decisão da arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, e se revoltaram.

Veja a repercussão:

+ AO VIVO: Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Nailton Junior de Sousa (CE)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12). (Foto: Arte Lance!)

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