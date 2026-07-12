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França x Espanha: Fifa define arbitragem para semifinal da Copa do Mundo

Aos 35 anos, Ivan Barton apitará o quarto jogo no Mundial

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 23:01
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A Fifa confirmou a escala de arbitragem para o duelo entre França e Espanha pela primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026. O salvadorenho Ivan Barton, que já apitou outras três partidas nesta edição da competição, será o árbitro da partida, marcada para as 16h (de Brasília) desta terça-feira (14).

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    • Na fase de grupos, o árbitro de 35 anos comandou a vitória do Paraguai por 1 a 0 sobre a Turquia e o empate em 1 a 1 entre Japão e Suécia. Ivan Barton também apitou a vitória da Suíça nos pênaltis sobre a Colômbia, nas oitavas de final.

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    Além dele, confira os outros membros da comissão de arbitragem escalados para França x Espanha:

    • Ivan Barton (El Salvador) - árbitro
    • David Moran (El Salvador) - árbitro assistente
    • Antonio Pupiro (Honduras) - árbitro assistente
    • Glenn Nyberg (Suécia) - quarto árbitro
    • Mahbod Beigi (Suécia) - árbitro reserva assistente
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    Ivan Barton
    Ivan Barton será o árbitro da semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha (Foto: Reprodução/X)

    França busca revanche contra a Espanha em semifinal da Copa do Mundo

    França chega embalada e como uma das favoritas na semifinal contra a Espanha, que acontece nesta terça-feira, mas precisando driblar um retrospecto que não é tão favorável assim.

    Nos últimos dez encontros entre as seleções, a Espanha venceu sete, contra apenas duas vitórias da França e um empate. A vantagem também aparece no histórico geral: são 18 triunfos espanhóis, 13 franceses e sete empates em 38 confrontos.

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