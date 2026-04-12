Jogador expulso após gesto em Corinthians x Palmeiras irrita torcedores: 'Não aprendem'

Corinthians e Palmeiras estão se enfrentando neste domingo (12) para o segundo clássico do ano. Na defesa liderança no Brasileirão, o Alviverde visita o rival na Neo Química Arena e encontra o Timão com o gás renovado após a chegada de Fernando Diniz. No entanto, um gesto realizado por André, do Corinthians, durante o clássico contra o Palmeiras irritou os torcedores e deixou o Alvinegro com um a menos.

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O meio-campista do Corinthians fez um gesto obsceno após sofrer falta de Andreas Pereira no meio de campo. Depois da revisão no VAR, a decisão final foi o cartão vermelho.

Veja o lance de André:

Nas redes sociais, torcedores do Corinthians se irritaram com o caso, que já aconteceu anteriormente, duas rodadas atrás, o Corinthians já tinha perdido outro jogador por gesto obsceno. Allan foi expulso contra o Fluminense pelo mesmo motivo que André recebeu cartão vermelho hoje.

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Veja a repercussão:

Relembre o caso do Allan:

Na derrota para o Fluminense, volante se desentendeu com Lucho Acosta e, após dar seguidos tapas no braço do adversário, recebeu cartão amarelo. No entanto, após consultar o VAR, o árbitro Davi De Oliveira Lacerda identificou que o jogador do Timão segurou a genitália e a balançou em direção a Serna, motivo pelo qual foi expulso.

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Volante Allan, do Corinthians, também foi expulso pelo mesmo motivo em Corinthians x Fluminense. (Foto: Reprodução)

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