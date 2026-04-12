VÍDEO: André é expulso em Corinthians x Palmeiras por gesto obsceno

André foi expulso após fazer gesto obsceno em direção a um jogador rival ainda na primeira etapa do clássico entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Aos 30 minutos, atletas das duas equipes se envolveram em um desentendimento no meio do gramado, com empurrões de ambos os lados. Daniel Nobre Bins recomendou a revisão do lance no VAR e, após análise das imagens, Flávio Rodrigues de Souza decidiu aplicar o cartão vermelho ao volante alvinegro.

- Após revisão, foi identificado que o jogador de branco faz gesto obsceno para seu adversário. A decisão final é cartão vermelho - disse Flávio Rodrigues de Souza em pronunciamento nos autofalantes da Neo Química Arena.

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Com isso, a equipe liderada por Fernando Diniz atuará em desvantagem numérica por cerca de uma hora no clássico deste domingo (12). Este é o segundo encontro entre os clubes em 2026. Anteriormente, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, também na Neo Química Arena, pela primeira fase do Campeonato Paulista, com gol do argentino Flaco López.

André foi expulso ainda na primeira etapa do clássico entre Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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Escalações de Corinthians e Palmeiras

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto.

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Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.

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