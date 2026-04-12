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Cléber Machado condena gesto de jogador em Corinthians x Palmeiras: 'Tem câmera'

Clássico acontece pela 11ª rodada do Brasileirão

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/04/2026
19:19
Atualizado há 2 minutos
Cleber Machado comandará transmissão no Campeonato Paulista (Foto: Reprodução Record)
imagem cameraCleber Machado comentou situação inesperada em Corinthians x Palmeiras (Foto: Reprodução Record)
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O narrador Cléber Machado condenou a atitude do volante André, do Corinthians, que foi expulso no clássico contra o Palmeiras. O confronto paulista acontece neste domingo (12), na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Durante o primeiro tempo, o camisa 49 foi expulso após realizar um gesto obsceno em direção do meia Andreas Pereira. Em campo, Flávio Rodrigues de Souza não conseguiu identificar o ato, mas o VAR acionou o árbitro para uma revisão e a expulsão aconteceu.

Na transmissão da partida, pela Record, o narrador Cléber Machado condenou a atitude do jogador do Corinthians. Ao comentar o caso, ele chamou atenção para o fato do futebol atual ter câmeras que flagram determinadas atitudes.

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— Ficou evidente. Confesso que no momento não tinha visto. Só depois com o replay. Não precisava. Início do jogo ainda. Hoje em dia tem tanta câmera, árbitro de vídeo, a gente entende o calor do jogo, mas enfim, cada um que tire a própria conclusão — disse o narrador.

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