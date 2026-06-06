Corte de Neymar para Copa do Mundo divide opiniões: 'É por isso'

O atacante Neymar inovou e realizou um novo corte de cabelo para a Copa do Mundo de 2026. A novidade foi revelada neste sábado (6), pelo cabeleireiro Wagner Tenorio, responsável pela mudança do camisa 10. Nas redes sociais, o fato dividiu opiniões entre torcedores.

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➡️ Câmera flagra Casemiro com Marquinhos em falha no gol do Egito: 'Não dá'

A mudança veio à tona em meio à partida entre Brasil e Egito. A equipe de Carlo Ancelotti venceu a seleção africana por 2 a 1, na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, em um último teste antes da Copa do Mundo. Para a ocasião, Neymar não chegou a viajar com a delegação e permaneceu em Nova Jersey, sede do Brasil no torneio.

Nas redes sociais, o novo visual do atacante dividiu opiniões. De um lado, torcedores aprovaram a iniciativa, mas teve quem não gostou e questionou o foco do atleta na recuperação. Neymar convive com uma lesão na panturrilha. Veja a repercussão abaixo:

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➡️ Endrick ganha destaque em Brasil x Egito: 'Não tem jeito'

É por isso que a gente não ganha, ao invés de se preocupar com o joelho de paçoca e jogar bola, fica preocupado com o visual. É modelo, é? — Fernanda Charlene (@Fernand01815703) June 7, 2026

Isso me lembra o Ronaldo 2002 com o corte do cascão.



O Hexa vem... — Goat Dev Coder 👑 🇾🇪 (@midiatico23) June 6, 2026

É copa do mundo ou fashion Week? — PAULO BENITO (@Paulobenito78) June 7, 2026

2018 vibes, vai carregar denovo — 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒐 (@PedruO97) June 6, 2026

2018 vibes, vai carregar denovo — 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒐 (@PedruO97) June 6, 2026

Como foi Brasil x Egito?

A Seleção Brasileira começou o jogo impondo pressão alta. A dupla de zaga e os laterais partiam quase a partir do meio-campo, dificultando a saída de jogo egípcia e buscando o erro adversário. Foi através de um deles que Bruno Guimarães roubou a bola na linha da grande área e abriu o marcador em chute colocado na esquerda, aos 6. Mas a vitória parcial foi efêmera: quatro minutos depois, Marquinhos, que estava de costas para o gol, tentou passe para Alisson, mas Ziko interceptou e, livre, empatou o confronto. Para piorar, Wesley sentiria lesão minutos mais tarde e deixaria o campo chorando. Passa a ser dúvida para a Copa do Mundo.

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Assim como fizera no amistoso com o Panamá, Carlo Ancelotti mexeu em todo o time no segundo tempo. Raphinha foi o único que começou a partida a voltar a campo pelo Brasil; no Egito, o astro Mo Salah também alinhou.

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Os reservas mantiveram a pressão ofensiva nos primeiros minutos, mas aparentando mais fome de gol. Aos 6, Raphinha deu assistência e Endrick, de primeira, fez 2 a 1. A partir daí, o time brasileiro tratou de administrar o jogo e o calor, levando o resultado até o fim da partida.

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