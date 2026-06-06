Flamengo brinca com gol do Egito sobre a Seleção Brasileira: 'Esse é o jogo'
Clube aproveitou homenagem a ídolo para interagir com a partida
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O primeiro tempo do amistoso entre Brasil e Egito, deste sábado (6), nos Estados Unidos, terminou empatado. Na ocasião, o meia Ziko foi o responsável por marcar o gol da seleção africana. Diante do cenário, o Flamengo não perdeu a oportunidade para brincar com o feito do atleta, que tem o apelido inspirado em Zico, ídolo do clube.
Entenda relação de Ziko, do Egito, carrasco da Seleção Brasileira, com Zico
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O gol do Egito aconteceu aos 11 minutos. E foi protagonizado por uma falha do zagueiro Marquinhos. Em um erro de passe, o camisa 4 deixou Ziko livre para arrancar livre em direção ao gol de Alisson. Com calma, o egípcio chutou na saída do arqueiro brasileiro para marcar.
Nas redes sociais, o Flamengo realizou uma publicação com referência ao apelido do jogador da seleção do Egito e Zico, ídolo do clube. Para isso, a página do clube publicou parte da letra da música "Ralando o Tchan", da banda "É o Tchan!". Veja abaixo:
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"Esse é o jogo do Brasil com Egito— Flamengo (@Flamengo) June 6, 2026
Tem faixa do Mengo e até gol do Zico!" https://t.co/r029URSTQ0
Entenda a relação de Ziko, do Egito, com ídolo do Flamengo
Antes desconhecido do público brasileiro, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf ganhou destaque neste sábado (6) ao fazer o gol de empate do Egito no amistoso contra a Seleção Brasileira, em Cleveland (EUA). O meia de 29 anos, porém, carrega uma ligação curiosa com o futebol brasileiro desde o nascimento: o apelido "Ziko" é uma homenagem ao ex-jogador Zico, maior ídolo da história do Flamengo.
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Atualmente no Pyramids, do Egito, o ponta esquerda recebeu o apelido do pai, admirador do ex-camisa 10 rubro-negro. A inspiração foi tão forte que o nome passou a acompanhá-lo ao longo da carreira e se tornou sua identificação no futebol egípcio.
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A relação entre Mostafa Ziko e o futebol brasileiro já havia rendido um encontro especial. Em dezembro do ano passado, o atacante enfrentou o Flamengo pela semifinal da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes. Na ocasião, o clube carioca venceu por 2 a 0, com gols de Léo Pereira e Danilo, e avançou na competição.
Antes daquela partida, o egípcio falou sobre a admiração que herdou do pai pelo maior ídolo rubro-negro.
— Estou muito feliz em enfrentar o Flamengo, clube onde o Zico jogou. Quando eu era pequeno, meu pai mostrou muitos vídeos do Zico para mim — disse em entrevista à TV Globo.
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