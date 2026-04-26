Auxiliar de Abel valoriza vitória do Palmeiras, comenta situação de Paulinho e possíveis reforços

A vitória magra do Palmeiras contra o RB Bragantino, por 1 a 0, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Brasileirão, não foi com uma grande atuação, mas o importante foi manter a distância na ponta da tabela da competição por pelo menos mais duas rodadas. João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, valorizou os três pontos, conquistados com gol de Flaco López ainda no primeiro tempo.

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- Se eu pudesse escolher entre nota artística e resultado, resultado é sempre melhor. As equipes vivem de resultado. Hoje poderíamos ter estado um pouquinho melhor na nota artística, principalmente com bola, mas quando não estamos tão inspirados não pode faltar empenho, intensidade e saber o que fazer sem bola. Saber defender também é um dom e defendemos muito bem. E faz parte do jogo - disse o auxiliar.

- Falta-nos saber se foi mérito do adversário ou demérito nosso, passamos mais tempo a defender e o adversário teve duas oportunidades. E nosso goleiro foi bem nas duas ações. E o jogo se resume a isso, mais três pontos para o Palmeiras - continuou Joao Martins.

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Sobre a partida contra o Massa Bruta, o auxiliar elogiou seus jogadores e disse que alguns, inclusive, fizeram um ótimo trabalho sem a bola nos pés.

- Fizeram trabalho fantástico sem bola. As equipes para serem campeões precisam deste tipo de atletas com este comprometimento, como tiveram Allan e Arias - disse.

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Em relação a possíveis reforços na próxima janela de transferências, a um mês da abertura da janela, João Martins foi questionado sobre peças para compor o elenco, principalmente para suprir a ausência de Vitor Roque, que passará por cirurgia no tornozelo esquerdo, e também sobre a dupla de zaga que o Verdão conversa: Barboza, do Botafogo, e Nino, do Zenit.

- (Sobre Barboza e Nino) Não temos informações de nada, trabalhamos com os nossos. Se vier, será bem-vindo e que seja para acrescentar e ajude a equipe. O momento não é para pensar nisso, faltam 10, 11 jogos para a parada (da Copa). Pensar jogo a jogo, um esforço extra de todos nós até a paragem. Só vamos contar com os que temos. E contamos bem - finalizou o auxiliar.

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Situação de Paulinho no Palmeiras

O atacante Paulinho vive a expectativa de retornar aos gramados após quase dez meses da cirurgia que fez na tíbia da perna direita, no início de julho do ano passado. A tendência era que ele retornasse na estreia da Copa do Brasil, no meio da semana, contra o Jacuipense-BA, mas o médico do Palmeiras acabou prorrogando o retorno do camisa 10.

- A evolução do Paulinho está sendo boa. Temos lhe dado treinos muito idênticos à intensidade que ele vai apanhar no jogo, porque aqui não basta só ele começar a treinar e já está pronto para o jogo. Nós sentimos isso nos inícios das temporadas, nas pré-temporadas, que são muito curtas, e sabemos que às vezes há jogadores que estão a jogar e não estão preparados - disse João Martins.

- Nós não podemos cometer esses erros com o Paulinho, foram muitos meses fora. Então, quando ele for relacionado, é porque temos a certeza que, se o treinador quiser, vai estar preparado para jogar o tempo que o treinador o colocar em campo. É isso que vai acontecer no dia em que ele voltar. Vamos ter a certeza que ele vai estar preparado para o tempo que precisarmos. Mas a evolução tem sido boa, os treinos são bons, e cada coisa no seu tempo - concluiu.

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