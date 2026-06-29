Pai de Rebeca Andrade morre aos 56 anos Ginasta e o pai não tinham relação próxima

Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, morreu neste domingo (28). A notícia foi anunciada nas redes sociais de Elisama, irmã da ginasta, que publicou uma mensagem de despedida ao pai. Na imagem em preto e branco, Elisama escreveu: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai."

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A confirmação da morte foi dada pela assessoria de Rebeca Andrade à revista Quem, que informou que a medalhista olímpica deve manter discrição com o luto.

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Em entrevista ao programa Faustão na Band, em 2024, Rebeca Andrade falou sobre o vínculo com o pai, tema pouquíssimo comentado por ela em entrevistas.

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— O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai. Eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas. Meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo. É por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos. Eles acompanharam mais o meu começo — afirmou Rebeca Andrade na ocasião.

A relação de Rebeca com o pai foi marcada por um afastamento durante a infância. Os cuidados da atleta ficaram a cargo da mãe, Dona Rosa, assim como os de seus irmãos.

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Na mesma entrevista, ela refletiu sobre as dificuldades dessa relação familiar.

— Eu agradeço muito pelos pais que eu tenho. Mesmo com as dificuldades que tivemos, com a questão deles, ficando distantes. Mas faz parte. Eu sou uma pessoa feliz, saudável, resolvida, com muita gente que me ama. É o que desejo para as pessoas também — disse a atleta.

Ricardo Andrade, pai de Rebeca, também participou do programa e reconheceu que coube a Dona Rosa a criação dos filhos. Mesmo à distância da rotina esportiva da filha, ele fez questão de declarar seu orgulho.

— O que eu posso dizer sobre a Rebeca é que não sou só o pai dela, mas também fã número um. Lembro dela quando pequena, quando começou na ginástica. Ela se dedicou muito e quebrou muitas barreiras. E agora ajuda muito essas meninas aqui do Vila Fátima (bairro onde morou) a ver que também podem, como a Rebeca, vencer — declarcou Ricardo Andrade, pai de Rebeca.