logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Pai de Rebeca Andrade morre aos 56 anos

Ginasta e o pai não tinham relação próxima

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 09:00
Favorite o Lance! no Google
Ricardo Andrade durante entrevista
Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, faleceu neste domingo (28) (Foto: Reprodução)

Ricardo Andrade, pai da ginasta Rebeca Andrade, morreu neste domingo (28). A notícia foi anunciada nas redes sociais de Elisama, irmã da ginasta, que publicou uma mensagem de despedida ao pai. Na imagem em preto e branco, Elisama escreveu: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Descansa em paz, pai."

continua após a publicidade
  • O goleiro Zion Suzuki, de camisa vermelha com mangas longas, acena para os torcedores presentes em Japão x Suécia após o jogo da Copa do Mundo

    Quem é Zion Suzuki, goleiro que colocou o Japão no caminho do Brasil na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas
  • Vini Jr aponta para o céu ao comemorar gol do Brasil

    Vini Jr. brilha na primeira fase da Copa do Mundo; confira os números do Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 15 horas
  • Neymar chuta a bola durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Neymar ganha força com Ancelotti e pode ter mais minutos contra o Japão

    Seleção Brasileira
    Há 7 horas

    • A confirmação da morte foi dada pela assessoria de Rebeca Andrade à revista Quem, que informou que a medalhista olímpica deve manter discrição com o luto.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Em entrevista ao programa Faustão na Band, em 2024, Rebeca Andrade falou sobre o vínculo com o pai, tema pouquíssimo comentado por ela em entrevistas.

    continua após a publicidade

    — O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai. Eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas. Meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo. É por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos. Eles acompanharam mais o meu começo — afirmou Rebeca Andrade na ocasião.

    A relação de Rebeca com o pai foi marcada por um afastamento durante a infância. Os cuidados da atleta ficaram a cargo da mãe, Dona Rosa, assim como os de seus irmãos.

    continua após a publicidade

    ➡️ Rebeca Andrade volta às competições pela primeira vez desde Paris-2024

    Na mesma entrevista, ela refletiu sobre as dificuldades dessa relação familiar.

    — Eu agradeço muito pelos pais que eu tenho. Mesmo com as dificuldades que tivemos, com a questão deles, ficando distantes. Mas faz parte. Eu sou uma pessoa feliz, saudável, resolvida, com muita gente que me ama. É o que desejo para as pessoas também — disse a atleta.

    Ricardo Andrade, pai de Rebeca, também participou do programa e reconheceu que coube a Dona Rosa a criação dos filhos. Mesmo à distância da rotina esportiva da filha, ele fez questão de declarar seu orgulho.

    — O que eu posso dizer sobre a Rebeca é que não sou só o pai dela, mas também fã número um. Lembro dela quando pequena, quando começou na ginástica. Ela se dedicou muito e quebrou muitas barreiras. E agora ajuda muito essas meninas aqui do Vila Fátima (bairro onde morou) a ver que também podem, como a Rebeca, vencer — declarcou Ricardo Andrade, pai de Rebeca.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lucas Paquetá contra o japão em amistoso
    Copa do Mundo 2026Brasil x Japão: leitores do Lance! apontam vencedor na segunda fase da CopaHá 1 hora
    Fora de CampoFelipe Melo aponta possível surpresa e palpita em Brasil x Japão pela CopaHá 2 horas
    Mauro Galvão
    Fora de CampoMauro Galvão analisa Brasil x Japão pela Copa do Mundo: 'Não tem'Há 2 horas
    Almada comemora gol pelo Botafogo
    Fora de CampoAtitude de Almada surpreende torcida do Botafogo: 'Essa é a diferença'Há 2 horas
    Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo 2026Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (29)?Há 2 horas
    Seleção Brasileira comemora gol contra a Escócia
    Fora de CampoVidente crava resultado de Brasil x Japão pela Copa do MundoHá 2 horas

    Mais LANCE!

    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar no SBT hoje (29)?
    Luiz Carlos Jr vive grande fase no Sportv
    Luiz Carlos Jr é sincero sobre chance de hexa e crava Brasil x Japão: '2 a 0'
    Jogadores do Japão comemoram gol na Copa do Mundo
    Fala de jogador do Japão antes de enfrentar o Brasil causa revolta: 'Já era'
    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Neymar faz doação para vítimas de terremoto na Venezuela e mobiliza ajuda
    Dunga na Copa do Mundo de 1994
    Sim, a melhor Copa do Mundo é mesmo aquela dos nossos 11 anos
    Vini Jr se emociona ao ver recado de sua avó (Foto: Reprodução TV Globo)
    Vini Jr se emociona com recado da avó: 'Marcou minha vida'
    Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026
    Ronaldo declara torcida por Neymar e dispara: 'Ele tem a chance de calar a boca de todos'
    Luiz Carlos Jr vive grande momento no Sportv (Foto; Divulgação Globo)
    Luiz Carlos Jr diz que vive melhor fase da carreira e revela preparo para jogos do Brasil
    Seleção Brasileira comemora gol contra a Escócia
    Torcida do Botafogo reage a fala de jogador da Seleção: 'Ainda sente'
    Neymar acena após vitória da Seleção sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Web critica foto de Neymar sem aliança em folga na Copa do Mundo
    Maestro Júnior analisou Brasil x Japão
    Maestro Júnior analisa Brasil x Japão de cueca e diverte colegas da Globo
    Ronaldo Fenômeno se compara com astro da Copa do Mundo de 2026: 'Lembra'
    Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
    Europeus reagem à corrida de Bortoleto na Fórmula 1: 'Como sempre'
    Flaco López, do Palmeiras, chuta a bola em jogo da Argentina na Copa do Mundo
    Flaco López vira assunto na Argentina após jogo na Copa: 'Uma pena'