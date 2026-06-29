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Atitude de Almada surpreende torcida do Botafogo: 'Essa é a diferença'

Argentino defende sua seleção na Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 06:35
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Almada comemora gol pelo Botafogo
Almada comemora gol pelo Botafogo (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Em pouco mais de seis meses, Thiago Almada conquistou a torcida do Botafogo. Além dos títulos conquistados, a qualidade excepcional e o carisma do argentino ganharam milhões de corações alvinegros espalhados pelo planeta.

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    • Depois da saída para o Lyon, poucos foram os momentos de contato entre torcedores do Botafogo e Almada, que tem perfil reservado nas redes sociais. Isso, no entanto, não impediu a manutenção do carinho, tanto da torcida, quanto pelo lado do jogador.

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    Depois da partida entre Argentina e Jordânia, no último sábado (27), o meia-atacante se declarou ao Alvinegro em entrevista à CazéTV.

    - Quero aproveitar para mandar um abraço à torcida do Botafogo pelo carinho de sempre - começou Almada.

    - Incrível, muito lindo, inesquecível. Quem sabe, em algum momento, eu possa voltar ao clube - completou o argentino.

    Nas redes sociais, muitos torcedores do Glorioso repercutiram as declarações do jogador. Veja os comentários abaixo:

    Veja comentários alvinegros sobre a fala do argentino

    Ex-Botafogo, Thiago Almada entra na mira de gigante saudita

    O futuro de Thiago Almada pode passar pelo futebol saudita. De acordo com o "Marca", da Espanha, o Al-Ahli apresentou uma proposta pelo meia-atacante argentino, que atualmente pertence ao Atlético de Madrid. Apesar do interesse, qualquer definição sobre o próximo passo da carreira do jogador deve acontecer apenas após o encerramento da Copa do Mundo de 2026.

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    A oferta colocada na mesa envolve cerca de 27 milhões de euros, além de um contrato de três temporadas. O movimento é acompanhado de perto pelo clube espanhol, que já considera a possibilidade de negociar o atleta durante a próxima janela de transferências.

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    Thiago Almada - Botafogo
    Thiago Almada em chegada ao Glorioso (Foto: Divulgação/Botafogo)
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