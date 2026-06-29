Atitude de Almada surpreende torcida do Botafogo: 'Essa é a diferença' Argentino defende sua seleção na Copa do Mundo

Em pouco mais de seis meses, Thiago Almada conquistou a torcida do Botafogo. Além dos títulos conquistados, a qualidade excepcional e o carisma do argentino ganharam milhões de corações alvinegros espalhados pelo planeta.

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Depois da saída para o Lyon, poucos foram os momentos de contato entre torcedores do Botafogo e Almada, que tem perfil reservado nas redes sociais. Isso, no entanto, não impediu a manutenção do carinho, tanto da torcida, quanto pelo lado do jogador.

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Depois da partida entre Argentina e Jordânia, no último sábado (27), o meia-atacante se declarou ao Alvinegro em entrevista à CazéTV.

- Quero aproveitar para mandar um abraço à torcida do Botafogo pelo carinho de sempre - começou Almada.

- Incrível, muito lindo, inesquecível. Quem sabe, em algum momento, eu possa voltar ao clube - completou o argentino.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Glorioso repercutiram as declarações do jogador. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários alvinegros sobre a fala do argentino

🇦🇷 No pouco tempo em que esteve no Botafogo, Thiago Almada honrou a camisa, brilhou dentro de campo e foi Campeão. 🏆🏆



1 ano e meio após à sua saída, em plena Copa do Mundo com a Argentina de Messi, Almada mostrou respeito aos botafoguenses. Gratidão, Almada! 🙏🏽



📸 Flickr/BFR https://t.co/wbt9Hh508k pic.twitter.com/oxGWL0oFxP — Thiago Antunes ★彡 (@Gaveatasaray) June 29, 2026

Admiro muito ele, ele é um cara que chegou dizendo que tinha hora pra sair, sempre foi honesto e sempre tratou o tempo no clube de forma especial, outros que sempre davam juras de amor pisaram depois. A meus amigos, a diferença entre palavras e ações. — Victor (@victorfm1417) June 28, 2026

Tá ai a diferença de um craque pra um bagre gratidão e respeito. — Marcos Oliveira (@marcosra00) June 28, 2026

Tem criança chorando aqui em casa — Botafogo Tá embalado hein (@BateLugar) June 28, 2026

Ex-Botafogo, Thiago Almada entra na mira de gigante saudita

O futuro de Thiago Almada pode passar pelo futebol saudita. De acordo com o "Marca", da Espanha, o Al-Ahli apresentou uma proposta pelo meia-atacante argentino, que atualmente pertence ao Atlético de Madrid. Apesar do interesse, qualquer definição sobre o próximo passo da carreira do jogador deve acontecer apenas após o encerramento da Copa do Mundo de 2026.

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A oferta colocada na mesa envolve cerca de 27 milhões de euros, além de um contrato de três temporadas. O movimento é acompanhado de perto pelo clube espanhol, que já considera a possibilidade de negociar o atleta durante a próxima janela de transferências.

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