Mauro Galvão analisa Brasil x Japão pela Copa do Mundo: 'Não tem' Equipes se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo

O ex-jogador Mauro Galvão, que disputou a Copa do Mundo de 1990 com a Seleção Brasileira, analisou o confronto entre Brasil e Japão. As duas seleções entram em campo nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no Texas, nos Estados Unidos, pela segunda fase da atual edição do torneio.

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Ao Lance!, o ídolo do Vasco, a equipe do treinador Carlo Ancelotti tem amplas condições de vencer a japonesa no confronto. Apesar disso, Mauro Galvão fez questão de destacar a qualidade da equipe japonesa, que evoluiu ao longo dos últimos anos.

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— A equipe melhorou no último jogo contra a Escócia. A escalação foi melhor, mais equilibrada e sem muita invenção. Cada jogador jogou na sua posição. Espero que a equipe ainda evolua para conseguir enfrentar as seleções que estão por vir. Contra o Japão, acho que vamos conseguir, pela tradição, e, porque já temos uma cara de time — iniciou o ex-zagueiro, antes de completar.

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— Por mais que o Japão tenha evoluído, ao longo dos anos, acho que eles ainda não têm capacidade (de vencer o Brasil). Isso desde que a Seleção Brasileira jogue como deve. Certamente teremos condições de ganhar — concluiu.

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Neymar pode ser um fator?

Além disso, Mauro Galvão também falou sobre a possibilidade de Neymar entrar em campo na partida contra o Japão. Para ele, o camisa 10 da Seleção Brasileira deve ganhar minutos em campo durante o segundo tempo e, pode ser fator decisivo em campo.

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— Acredito que o Neymar pode ajudar sim nesta partida. Pode entrar no meio do jogo, em um placar desfavorável para o Brasil, ou com um empate. Ele é um bom jogador para uma decisão de pênaltis também — analisou.

Brasil x Japão

Após passar na primeira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira se prepara, agora, para enfrentar o Japão. O confronto acontece nesta segunda-feira (28), pela segunda fase do torneio, às 14h de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos.

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