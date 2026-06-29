Felipe Melo aponta possível surpresa e palpita em Brasil x Japão pela Copa Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo

O ex-jogador Felipe Melo apontou uma possível surpresa para a partida entre Brasil e Japão, desta segunda-feira (29), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Para ele, será surpreendente se a Seleção Brasileira golear a japonesa.

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Durante o programa Seleção Sportv, do último domingo (28), Felipe Melo previu um confronto difícil, mas com vitória do Brasil. Ele destacou a necessidade da equipe de Carlo Ancelotti saber que terá um adversário forte pela frente.

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— O futebol evoluiu. É um alerta para a Seleção Brasileira. Como já falamos em outros jogos, não existe mais bobo no esporte. Já se foi o tempo em que jogávamos e ganhávamos de três, quatro, cinco a zero. Vai ser uma surpresa para mim se o Brasil entrar em campo e golear — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— Assim como também vai ser uma surpresa se a Seleção não se classificar. Para mim, vai ser um jogo difícil, mas o Brasil deve ganhar por 2 a 0. Mas vai ser duro. Tem que mostrar que evoluiu para ganhar do Japão — concluiu.

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Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

Após passar na primeira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira se prepara, agora, para enfrentar o Japão. O confronto acontece nesta segunda-feira (28), pela segunda fase do torneio, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

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