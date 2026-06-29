Felipe Melo aponta possível surpresa e palpita em Brasil x Japão pela Copa
Equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo
O ex-jogador Felipe Melo apontou uma possível surpresa para a partida entre Brasil e Japão, desta segunda-feira (29), nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Para ele, será surpreendente se a Seleção Brasileira golear a japonesa.
Intensidade do Japão liga alerta e desafia evolução da Seleção Brasileira na Copa
Só quatro jogadores da Seleção Brasileira seguem sem atuar na Copa do Mundo
Seleção Brasileira chega a Houston abraçada por multidão de fãs
➡️ Vini Jr se emociona com recado da avó: 'Marcou minha vida'
Durante o programa Seleção Sportv, do último domingo (28), Felipe Melo previu um confronto difícil, mas com vitória do Brasil. Ele destacou a necessidade da equipe de Carlo Ancelotti saber que terá um adversário forte pela frente.
➡️ Brasil x Japão: Ancelotti mantém mistério, mas deve repetir time na Copa
— O futebol evoluiu. É um alerta para a Seleção Brasileira. Como já falamos em outros jogos, não existe mais bobo no esporte. Já se foi o tempo em que jogávamos e ganhávamos de três, quatro, cinco a zero. Vai ser uma surpresa para mim se o Brasil entrar em campo e golear — iniciou o ex-jogador, antes de completar.
— Assim como também vai ser uma surpresa se a Seleção não se classificar. Para mim, vai ser um jogo difícil, mas o Brasil deve ganhar por 2 a 0. Mas vai ser duro. Tem que mostrar que evoluiu para ganhar do Japão — concluiu.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo
Após passar na primeira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira se prepara, agora, para enfrentar o Japão. O confronto acontece nesta segunda-feira (28), pela segunda fase do torneio, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável