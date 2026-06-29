Brasil x Japão: leitores do Lance! apontam vencedor na segunda fase da Copa Equipes se enfrentam em Houston nos EUA

Brasil e Japão se enfrentam nesta segunda-feira (29) em jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo, e os leitores do Lance! apontaram quem sairá vitorioso do confronto. As equipes jogarão em Houston, nos Estados Unidos, às 14h (de Brasília).

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A Seleção Brasileira se classificou na primeira colocação do Grupo C, à frente de Marrocos, Escócia e Haiti, enquanto o Japão ficou com o segundo lugar no Grupo F, apenas atrás da Holanda. Durante a fase inicial, o time de Carlo Ancelotti somou duas vitórias e um empate, enquanto os asiáticos tiveram uma vitória e dois empates.

Pensando no duelo desta segunda-feira (29), o Lance! preparou uma enquete para coletar a opinião dos leitores sobre o vencedor do jogo, e o Brasil foi apontado como o grande favorito. O resultado apontou, em sua esmagadora maioria, votos a favor da vitória da Seleção Brasileira, totalizando 87,5% das escolhas. O Japão, por sua vez, ficou com o restante, em um total de 12,5% dos votos.

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Brasil vai enfrentar o Japão na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Rayan ainda não conhece, mas o Brasil precisa: quem são os destaques do Japão

Rayan foi sincero ao falar sobre o próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em entrevista concedida na última sexta-feira (26), no hotel da delegação em Morristown, Nova Jérsei, o atacante admitiu que ainda conhece pouco os jogadores do Japão, rival do Brasil na fase de 16 avos de final. Ao ser questionado sobre quais atletas japoneses conhecia, o atacante arrancou risadas dos jornalistas pela sinceridade.

- Você me pegou. É um time forte, bem rápido. Ancelotti vai passar os vídeos e nos mostrar um pouco do Japão durante a semana.

Apesar da resposta de Rayan, a equipe comandada por Hajime Moriyasu chega ao mata-mata com jogadores capazes de complicar a vida da defesa brasileira. O Lance! separou os principais nomes da seleção asiática.

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O principal destaque é o meia Daichi Kamada, do Crystal Palace. Dono de grande inteligência tática, ele atua tanto como meia mais avançado quanto recuado e é responsável por organizar boa parte das jogadas ofensivas do Japão. Nesta Copa, já marcou gols contra Holanda e Tunísia e se destaca pela visão de jogo e pela capacidade de encontrar espaços entre as linhas defensivas.

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Jogadores do Japão na Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

No comando do ataque está Ayase Ueda, do Feyenoord. O centroavante de 27 anos vive a melhor temporada da carreira, com 26 gols em 40 partidas pelo clube holandês, e já balançou as redes duas vezes neste Mundial. Forte fisicamente, veloz e eficiente no jogo aéreo, é a principal referência ofensiva da equipe japonesa.

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Na defesa, um dos pilares é Hiroki Ito, do Bayern de Munique. Canhoto, com 1,88 metro, o defensor pode atuar tanto como zagueiro quanto na lateral esquerda. Além da versatilidade, chama atenção pela qualidade na saída de bola, pelos bons passes e pela capacidade de antecipação e desarme. Peça importante no lado esquerdo da zaga japonesa, que atua com três zagueiros.

Mesmo sem grande brilho até aqui na Copa, Ritsu Doan, do Eintracht Frankfurt, segue sendo um jogador que merece atenção. O camisa 10 atua preferencialmente pela direita, é veloz, criativo e costuma cortar para o meio em busca da finalização, característica que pode causar dificuldades ao sistema defensivo brasileiro.

Além disso, Takefusa Kubo, da Real Sociedad, também merece atenção. Ex-jogador do Real Madrid, o atacante sofreu uma lesão na estreia diante da Tunísia, mas deve retornar para o confronto contra o Brasil.

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