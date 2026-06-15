Rebeca Andrade volta às competições pela primeira vez desde Paris-2024 Ginasta brasileira competirá no Pan-Americano em junho deste ano

A espera acabou, e Rebeca Andrade retorna à ação nesta semana. Antes da estreia oficial, marcada para o dia 17 de junho, a maior medalhista olímpica da história do Brasil participou, nesta segunda-feira (15), do treino de pódio do Pan-Americano de Ginástica Artística de 2026. A atividade serviu como uma prévia do retorno da ginasta, que demonstrou estar à vontade mesmo após quase dois anos longe das competições.

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Rebeca não estava sozinha, é claro. A equipe brasileira conta ainda com Julia Soares, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Sophia Weisenberg e Thaís Fidelis. O treinamento começou pelas barras assimétricas, aparelho em que Andrade não competirá durante o torneio. Veja momento de apresentação abaixo:

A última competição oficial da brasileira foi nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Agora, entre os dias 17 e 21 de junho, Rebeca Andrade volta aos tablados diante da torcida brasileira, já que o Pan-Americano será disputado no Rio de Janeiro.

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— Estar aqui no Brasil, podendo competir em uma competição que é super gigante, como o Pan-Americano. Estar junto dos brasileiros, sentir aquele calor, aquela torcida para a gente, faz toda a diferença. Além de estar junto com a equipe... Eu acho que isso é muito bom, me deixa muito feliz, e eu estou bem ansiosa — disse Rebeca, em vídeo divulgado pelo Flamengo.

➡️ Vagas, Mundial e Rebeca: o que está em jogo no Pan-Americano de Ginástica 2026

Além de marcar o retorno da principal estrela da ginástica brasileira, o torneio continental também vale vagas para o Campeonato Mundial da modalidade, marcado para outubro, na Holanda. A competição integra o ciclo classificatório para os Jogos de Los Angeles-2028.

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Rebeca Andrade decidiu focar na recuperação após Olimpíadas (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

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