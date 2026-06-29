Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (29)? Emissora exibirá dois jogos nesta segunda-feira (29)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Nesta segunda-feira (29), o canal transmitirá dois confrontos do torneio. O primeiro duelo será às 14h (horário de Brasília), entre Brasil x Japão e, às 17h30, será exibido Alemanha x Paraguai.

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Ambos os jogos são válidos pela fase eliminatória da Copa do Mundo. Em caso de classificação, a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor de Costa do Marfim e Noruega, que será disputado na próxima terça-feira (30). Já o vencedor do segundo confronto encara França ou Suécia, que se enfrentam também no dia 30.

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Qual a equipe da Globo para os jogos de segunda-feira (28)

A transmissão de Brasil x Japão na TV Globo terá narração de Everaldo Marques, com comentários de Ana Thaís Matos, Júnior e Cafu. No segundo duelo do dia, Paulo Andrade comandará as emoções na emissora.

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➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será o campeão?

O time de comentaristas da emissora para esta Copa do Mundo é amplo, contando com nomes como Júnior, Denílson, Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Roger Flores.

Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

Quem é o destaque do Japão, adversário do Brasil no mata-mata

Na atual Copa do Mundo, Doan participou dos três jogos da fase de grupos e foi um dos destaques da campanha que levou o Japão à fase final. No último jogo da fase de grupos, o atacante deu uma bela assistência para o gol de Daizen Maeda, que abriu o placar contra a Suécia.

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➡️Vini Jr dispara crítica a árbitro em gol anulado: 'Vergonha!'

Com Kubo em recuperação de lesão e sem presença garantida diante do Brasil, a responsabilidade ofensiva tende a recair ainda mais sobre o camisa 10, principal articulador e uma das maiores ameaças da equipe japonesa. Doan não está sozinho, pois o Japão conta com jogadores como Keito Nakamura e Ayase Ueda para tentar surpreender a Seleção e avançar na Copa do Mundo.

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