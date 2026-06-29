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Neymar ganha força com Ancelotti e pode ter mais minutos contra o Japão

Camisa 10 evolui fisicamente e pode ser decisivo na segunda fase da Copa

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
29/06/2026 08:04
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Neymar chuta a bola durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Neymar chuta a bola durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Neymar está mais perto de ganhar espaço na Seleção Brasileira. Depois de estrear na Copa do Mundo com pouco mais de 15 minutos diante da Escócia, o camisa 10 chega ao duelo contra o Japão credenciado pela evolução física apresentada nos treinamentos e pela confiança construída junto à comissão técnica de Carlo Ancelotti. O treinador sempre deixou claro que o atacante seria chamado quando pudesse contribuir para a equipe. Convocado para o Mundial, o craque respondeu da forma que o técnico esperava durante a recuperação e agora pode receber uma minutagem maior na segunda fase da competição.

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    • Neymar mostrou paciência durante o processo de recuperação. Em nenhum momento demonstrou ansiedade para acelerar etapas ou pressionar pela volta. Pelo contrário. Seguiu rigorosamente o planejamento elaborado pelo departamento médico e pela comissão técnica, conquistando ainda mais a confiança de Ancelotti pelas atitudes no dia a dia.

    Antes mesmo da convocação, o treinador teve uma conversa franca com o atacante ao lado do diretor de Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano. Na ocasião, a comissão explicou exatamente como pretendia utilizar Neymar durante a Copa do Mundo e ressaltou a importância da dedicação longe dos holofotes. O camisa 10 aceitou o desafio e, desde então, vem cumprindo à risca tudo o que foi combinado.

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    Nos treinamentos, Neymar mostrou uma postura que chamou a atenção de Ancelotti. Além da dedicação física, tem sido um dos principais incentivadores do elenco, convivendo de forma discreta e colaborativa com os companheiros. Internamente, a avaliação é que o atacante apresentou uma personalidade que o treinador ainda não conhecia. De último a chegar em campo, ele passou a entrar com os companheiros, atitude que chamou a atenção da comissão e da própria imprensa.

    A evolução também aparece dentro de campo. Na vitória sobre a Escócia, Neymar fez sua estreia nesta Copa do Mundo ao atuar por pouco mais de 15 minutos. Desde então, vem aumentando a intensidade dos treinamentos, realizando movimentos mais explosivos, mudanças de direção e atividades específicas que indicam uma recuperação consistente do condicionamento físico.

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    Na entrevista coletiva antes do duelo contra o Japão, Ancelotti deixou claro que o atacante está pronto para receber uma carga maior de minutos.

    — Neymar está evoluindo muito bem, progredindo. Foi bem na última semana. Pena que não pôde treinar durante todo o período em que esteve afastado. Pode jogar mais de 15 minutos, está bem. Depende do contexto do jogo e da evolução da partida.

    A declaração, porém, deixa aberta a principal dúvida para o confronto das quartas de final: em qual cenário Neymar será utilizado?

    Existe uma possibilidade considerada natural pela comissão técnica. Caso o Brasil consiga abrir vantagem no placar, o camisa 10 poderá entrar para ganhar mais ritmo de jogo sem necessidade de assumir grande desgaste físico.

    Por outro lado, uma fonte ouvida pelo Lance! acredita que o roteiro também pode ser justamente o contrário. Se a partida estiver equilibrada ou apresentar dificuldades para a Seleção Brasileira, Neymar poderá ser utilizado como uma alternativa para mudar o panorama do confronto. Sua capacidade de improvisação, leitura dos espaços e criatividade seguem sendo vistas internamente como características capazes de destravar jogos de alto nível.

    Independentemente do momento da entrada, uma certeza já existe na comissão técnica. Neymar demonstra diariamente nos treinamentos que reúne condições de atuar por um período bem superior aos 15 minutos disputados contra a Escócia. Agora, caberá ao contexto da partida diante do Japão determinar quando Ancelotti colocará em campo aquele que continua sendo um dos jogadores em quem a torcida brasileira mais deposita confiança para levar o Brasil adiante na Copa do Mundo.

    Neymar e Rayan durante treino da Seleção em Houston
    Neymar e Rayan durante treino da Seleção em Houston (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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