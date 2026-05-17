Neymar na Copa do Mundo? Confira a opinião de renomados jornalistas

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Carlo Ancelotti vai convocar a Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, nesta segunda-feira (18). Antes do anúncio da lista final, o Lance! consultou a opinião de renomados jornalistas sobre a ida de Neymar para o Mundial.

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Referência da Seleção Brasileira há muitos anos, o craque do Santos vive um momento diferente na carreira. A sequência de lesões minou o desempenho físico de Neymar, que deixou de disputar muitas partidas pelo clube brasileiro e pelo Paris Saint Germain.

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Ainda assim, Neymar jogou quase todos os últimos jogos pelo Santos, atuando inclusive por 90 minutos. A sequência positiva trouxe à tona um debate que vem norteando os principais programas esportivos no Brasil. Afinal, o craque deve ou não ir à Copa do Mundo? Veja a opinião dos jornalistas abaixo:

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Neymar carrega o Brasil ao ataque em seu último jogo pela Seleção (Foto: Vitor Silva / CBF)

Veja opiniões de jornalistas sobre possível convocação de Neymar

Bruno Formiga - convocaria

Cícero Mello - não convocaria

Victor Canedo - convocaria

José Illan - convocaria.

Alexandre Praetzel - não convocaria.

Beto Jr - convocaria.

Vitor Sérgio Rodrigues - convocaria.

Santos terá estádio cheio em último jogo do craque antes da convocação

Assim como aconteceu pela Copa do Brasil, o Santos entra em campo novamente neste domingo (17), às 11h (de Brasília), contra o Coritiba, desta vez na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Cuca deve contar com Neymar em campo, que fará sua última apresentação antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, marcada para segunda-feira (18).

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Neymar ainda sonha com uma vaga na lista do técnico Carlo Ancelotti, mas também tem a missão de tirar o Santos da parte de baixo da tabela de classificação do Nacional. Atualmente, o Alvinegro tem 18 pontos e ocupa o 15° lugar, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

Para isso, o Santos anunciou que vendeu todos os ingressos para esta partida, ou seja, contará com apoio incondicional de seus torcedores.

Nesta partida, o Peixe vai a campo com menos pressão, já que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o clube conseguiu arrecadar mais R$ 3 milhões em premiação, o que ameniza um pouco a crise financeira e já vai em busca de novos resultados positivos na competição que paga bem.

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