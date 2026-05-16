Savio Spínola esclarece polêmica de arbitragem em Fluminense x São Paulo

Fluminense e São Paulo se enfrentaram, na noite deste sábado (16), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras venceu por 2 a 1, com gols de John Kennedy e Cannobio. Doria descontou no final.

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Depois do São Paulo diminuir contra o Fluminense, Artur invadiu a área e foi tocado no momento da finalização. Em campo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou penalti, e o VAR não recomendou revisão.

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Para Salvio Spínola, especialista de arbitragem da Record, o árbitro acertou ao não marcar a penalidade no duelo.

— O Serna ocupa o espaço, o Arthur faz o movimento de chutar e chuta a perna do jogador do Fluminense. Não vejo como pênalti nessa ação — disse Sálvio Spínola.

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Fluminense venceu o São Paulo no Brasileirão (Foto: Jotta Silva/Photo Premium/Folhapress)

Como foi o jogo entre Fluminense e São Paulo

O jogo começou morno no Maracanã, mas com maior controle do Fluminense. Em cenário que já não era favorável, erros são-paulinos foram decisivos. Aos 20 minutos, Sabino perdeu dividida com Canobbio. O uruguaio rolou para o meio da área, a bola passou por Arana e chegou tranquila para John Kennedy abrir o placar. Aos 44', Dória entregou a bola nos pés de Nonato. O volante acionou Lucho, que tocou para Canobbio marcar e abrir dois gols de vantagem para o Fluminense contra o São Paulo.

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O São Paulo se dispôs a correr mais riscos na segunda etapa, mas demorou a refletir a postura em grandes chances. Em contra-ataques explorando a velocidade de Canobbio e Serna, o Fluminense levava mais perigo e, com capricho, poderia ter ampliado o placar. Como não o fez, melhor para os visitantes. Logo depois de crescer na partida e obrigar Fábio a fazer duas grandes defesas, o time são-paulino diminuiu. Aos 33', em cobrança de escanteio, Dória venceu a disputa aérea para marcar o gol de honra. O Flu segurou o ímpeto do adversário e ainda teve gol anulado antes de garantir a vitória do Fluminense contra o São Paulo.

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