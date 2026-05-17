Na Arena Barueri, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro por 1 a 1, na noite deste sábado (16), e abriu margem para aproximação do Flamengo. Após a partida, o técnico Abel Ferreira virou alvo de críticas dos torcedores nas redes sociais.

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Felipe Anderson e Arroyo marcaram dois belos gols ainda na primeira etapa e deram números finais à partida válida pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos 35 pontos, cinco à frente do Flamengo, que ainda enfrenta o Athletico Paranaense na rodada.

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Nas redes sociais, o português virou alvo de críticas depois do empate do Palmeiras com o Cruzeiro. Veja os comentários abaixo:

Abel Ferreira em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

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Como foi o jogo entre Palmeiras x Cruzeiro

Um primeiro tempo repleto de emoções em Barueri. Nos minutos iniciais, Arroyo aproveitou o espaço pelo lado direito do ataque do Cruzeiro para bater colocado, vencer Carlos Miguel e abrir o placar para os visitantes. Logo na sequência, o Palmeiras chegou ao empate com um golaço de Felipe Anderson, que precisou deixar o gramado após sentir a posterior da coxa. Além do meia-atacante, a comissão técnica também perdeu Ramón Sosa nos minutos iniciais de Palmeiras x Cruzeiro.

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Com a igualdade no placar, Artur Jorge e Abel Ferreira iniciaram a segunda etapa sem grandes movimentações, mas por motivos distintos. O treinador alviverde já havia alterado a equipe duas vezes e optou por segurar novas mudanças, enquanto o visitante manteve a estrutura do time, que respondia bem mesmo fora de casa. Com o passar dos minutos, ambos alteraram as formações, com destaque para a entrada de Paulinho. O placar, no entanto, permaneceu inalterado, com cada equipe deixando Arena Barueri com um ponto.

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