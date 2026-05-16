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Jhon Arias vira assunto em Palmeiras x Cruzeiro: 'Desde que chegou'

Verdão ficou no empate com o Cabuloso na noite deste sábado (16)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/05/2026
23:19
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Jhon Arias lamenta jogada pelo Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
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Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram, na noite deste sábado (16), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes empataram por 1 a 1, e Jhon Arias virou assunto nas redes sociais depois do duelo.

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O colombiano não vive grande fase com a camisa do Alviverde. Apesar de mais um jogo apagado, no final do jogo a sorte sorriu para Jhon Arias. A bola sobrou limpa para o jogador desempatar o jogo, mas o chute parou na zaga.

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Nas redes sociais, torcedores não perdoaram o gol perdido por Arias em Palmeiras x Cruzeiro. Veja os comentários abaixo:

Jhon Arias disputa bola em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).
Jhon Arias disputa bola em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress).

Veja os comentários sobre o colombiano

Como foi o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro

Um primeiro tempo repleto de emoções em Barueri. Nos minutos iniciais, Arroyo aproveitou o espaço pelo lado direito do ataque do Cruzeiro para bater colocado, vencer Carlos Miguel e abrir o placar para os visitantes. Logo na sequência, o Palmeiras chegou ao empate com um golaço de Felipe Anderson, que precisou deixar o gramado após sentir a posterior da coxa. Além do meia-atacante, a comissão técnica também perdeu Ramón Sosa nos minutos iniciais de Palmeiras x Cruzeiro.

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Com a igualdade no placar, Artur Jorge e Abel Ferreira iniciaram a segunda etapa sem grandes movimentações, mas por motivos distintos. O treinador alviverde já havia alterado a equipe duas vezes e optou por segurar novas mudanças, enquanto o visitante manteve a estrutura do time, que respondia bem mesmo fora de casa. Com o passar dos minutos, ambos alteraram as formações, com destaque para a entrada de Paulinho. O placar, no entanto, permaneceu inalterado, com cada equipe deixando Arena Barueri com um ponto.

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