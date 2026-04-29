Neymar, do Santos, manda recado ao San Lorenzo: 'Nunca tinha passado por isso'

O Santos empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo nesta terça-feira (28) no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Após o jogo, o capitão do Santos gravou um vídeo em espanhol para as redes sociais do clube argentino e agradeceu a recepção dos torcedores adversários.

continua após a publicidade

➡️ Cena envolvendo Neymar viraliza em San Lorenzo x Santos: 'Não conseguia acreditar'

- Nunca vou esquecer do carinho que me deram. Torcida incrível, cantou durante todo o jogo. Me receberam muito bem, nunca havia vivido isso fora do Brasil - afirmou o jogador brasileiro.

➡️ Neymar presenteia adversário após empate, e imagem repercute: 'Ídolo'

Neymar requisitado na Argentina

Antes da bola rolar, um menino se emocionou ao entrar no gramado com Neymar, que retribuiu o carinho da criança. Após o apito final, jogadores do San Lorenzo cercaram o atacante para pedir itens do uniforme do craque do Santos.

continua após a publicidade

Veja a declaração de Neymar:

Como foi San Lorenzo x Santos?

Em 13 minutos de jogo, o goleiro Gabriel Brazão já havia feito duas defesas incríveis, sendo uma em cima da linha e garantindo que o placar continuasse no zero. No entanto, aos 26 minutos, um vacilo de Willian Arão no meio-campo resultou em gol de Cuello. O Santos, então, reagiu em cinco minutos e melhorou depois do gol sofrido. Aos 32, Rollheiser, o principal destaque alvinegro do primeiro tempo, encontrou Neymar avançando pela esquerda. O camisa 10 invadiu a área e devolveu para o argentino, que ajeitou de para Gabigol chegar finalizando. Tudo igual: 1 a 1.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na etapa complementar, as duas equipes demonstraram certo cansaço já na metade, apesar de o Santos ter ficado no maior controle da partida. Enquanto o time de Cuca tentava jogadas mais centralizadas, o San Lorenzo se preocupava apenas em neutralizar o time brasileiro. Isso se intensificou quando o treinador sacou Rollheiser para colocar Barreal. As tentativas eficientes do Peixe eram poucas e, mais uma vez, o time termina a rodada da competição sem vencer.

continua após a publicidade

Neymar em ação no jogo entre Santos e San Lorenzo pela Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.