Neto elege o melhor volante do Brasil: 'Ninguém joga igual'

Craque Neto, apresentador do "Os Donos da Bola", elegeu Raniele como o melhor volante do Brasil durante o programa desta quinta-feira (16). Durante a análise da vitória do Corinthians sobre o Santa Fé pela Libertadores, o ídolo do Timão lembrou críticas recentes direcionadas ao jogador e cobrou que torcidas organizadas pedissem desculpas ao meio-campista.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Zakaria Labyad vira assunto após vitória do Corinthians: 'Tem que ser falado'

— Ele não joga (Memphis). Quem faz gol? Gustavo Henrique, monstro. Raniele, o melhor volante do futebol brasileiro, ninguém joga igual. E vocês, da Gaviões (torcida organizada do Corinthians), têm que pedir desculpas para ele, porque o Raniele sofreu uma pressão lá! — disse o apresentador, ao relembrar o episódio de cobrança aos jogadores na porta do CT Joaquim Grava.

Raniele, eleito por Neto melhor volante do Brasil, comemorando o primeiro gol do Corinthians contra o Santa Fé pela Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

➡️Atitude de Fernando Diniz em vitória do Corinthians repercute: 'O tempo todo'

➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!

Como foi a vitória do Corinthians sobre o Santa Fé?

Mesmo com mais posse de bola, o Corinthians viu o Santa Fe ter a primeira chance nos minutos iniciais. Após cruzamento de Fernández, Rodallega tentou de cabeça, mas mandou para fora.

continua após a publicidade

A resposta do Timão veio aos 12 minutos, em finalização de Breno Bidon. Kayke fez jogada pela esquerda e passou para o camisa 7, que girou na marcação e bateu, mas parou em defesa do goleiro Mosquera.

Após um período de mais estudo, o Santa Fe voltou a assustar em finalização de Rodallega. De frente para a área, o atacante soltou uma bomba, e Hugo Souza espalmou.

continua após a publicidade

Na sequência, o Corinthians passou a dominar o jogo e criou mais oportunidades. Aos 31, Rodrigo Garro cobrou falta no canto, e Mosquera fez boa defesa. Minutos depois, em cobrança de escanteio, Gustavo Henrique subiu mais alto que a defesa colombiana e tirou tinta da trave.

Se o gol do Corinthians demorou para sair no primeiro tempo, na etapa final veio com velocidade. Aos cinco minutos, Gustavo Henrique aproveitou cruzamento e ajeitou para Raniele desviar para o gol e abrir o placar.

Atrás do placar, o Santa Fe partiu em busca do gol e teve uma chance clara. Em cruzamento pela esquerda, Luiz Palacios chegou em velocidade e, livre, teve a oportunidade de empatar, mas finalizou mal e mandou para fora.

Em cobrança de falta de Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, que havia dado a assistência no primeiro gol, aproveitou o cruzamento e, em disputa com o adversário, mandou para o gol.

Em grande noite, o zagueiro Gustavo Henrique ainda teve outras duas chances: uma após cobrança de falta de Labyad e outra em cobrança de escanteio. Em ambas, finalizou de cabeça, mas o placar terminou sem novas alterações, com vitória do Corinthians por 2 a 0.

🤑 Aposte em jogos da Seleção Brasileira! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável





