Craque Neto, ídolo do Corinthians e apresentador da Band, elegeu Hugo Souza como o goleiro titular que levaria para a Copa do Mundo para representar a Seleção Brasileira. Durante a transmissão da vitória do Timão sobre o Platense na Libertadores, o ex-jogador escolheu o arqueiro alvinegro e selecionou Carlos Miguel, do Palmeiras, e Fábio, do Fluminense, como o segundo e terceiro goleiros, respectivamente.

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- O que o Hugo Souza fez em Platense 0x2 Corinthians mostra que ele tem que ser o goleiro titular da Seleção Brasileira. Hugo Souza é um milhão de vezes melhor que o Alisson, que o Ederson e que o pé de rato do Bento - iniciou Neto.

- Para mim, os três goleiros da Seleção Brasileira seriam Hugo Souza, Carlos Miguel, do Palmeiras, e Fábio, do Fluminense. Esses três goleiros deveriam ir para a Copa do Mundo - complementou.

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Hugo Souza durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro Iorio / CBF)

Craque Neto elege melhor jogador em Platense x Corinthians

Corinthians venceu o Platense por 2 a 0, na noite de quinta-feira (9), no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina, com estreia de Diniz como treinador do Alvinegro. A vitória com bastante rodagem, teve o selo 'positivo' do Craque Neto quanto á atuação dos jogadores.

A partida, marcada pelo clube argentino com mais posse de bola, e buscando o gol com mais frequência que o Corinthians. No primeiro tempo, o Platense criou as primeiras chances, obrigando o Hugo Souza a suar o uniforme, e fazendo boas defesas.

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O Craque Neto, durante a transmissão elogiou a atuação do goleiro, destacando que foi o melhor da noite, fazendo com que o clube paulista não tivesse a defesa vazada - fato que desde o jogo contra Chapecoense, em 13 de Março, não acontecia.

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