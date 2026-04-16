Atitude de Fernando Diniz em vitória do Corinthians repercute: 'O tempo todo'

O começo de Fernando Diniz no Corinthians tem empolgado grande parte da Fiel, e uma atitude do treinador na noite desta quarta-feira (15) repercutiu muito nas redes sociais. O Timão venceu o Santa Fé por 2 a 0, com gols de Raniele e Gustavo Henrique.

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Ao fim da entrevista coletiva, o técnico brasileiro repetiu uma atitude que tem feito a cada jogo à frente do Timão: fez o sinal de vitória com as mãos e gritou: "Vai Corinthians!". A atitude de Fernando Diniz chamou atenção de torcedores nas redes sociais.

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Para muitos, o Timão achou o técnico com o perfil ideal para comandar a equipe que é empurrada pelo Bando de Loucos. Veja os comentários abaixo:

Defesa do Corinthians cresceu com Fernando Diniz (Foto: Nelson Almeida / AFP)

Veja comentários sobre a atitude do técnico

Como foi a vitória do Corinthians de Fernando Diniz

Mesmo com mais posse de bola, o Corinthians viu o Santa Fe ter a primeira chance nos minutos iniciais. Após cruzamento de Fernández, Rodallega tentou de cabeça, mas mandou para fora.

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Se o gol do Corinthians de Fernando Diniz demorou para sair no primeiro tempo, na etapa final veio com velocidade. Aos cinco minutos, Gustavo Henrique aproveitou cruzamento e ajeitou para Raniele desviar para o gol e abrir o placar.

Em cobrança de falta de Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, que havia dado a assistência no primeiro gol, aproveitou o cruzamento e, em disputa com o adversário, mandou para o gol.

Em grande noite, o zagueiro Gustavo Henrique ainda teve outras duas chances: uma após cobrança de falta de Labyad e outra em cobrança de escanteio. Em ambas, finalizou de cabeça, mas o placar terminou sem novas alterações, com vitória do Corinthians de Fernando Diniz por 2 a 0.

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