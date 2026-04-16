Casagrande elege protagonista do Corinthians: 'A moeda virou'
Timão é líder do grupo na Libertadores, somando seis pontos em dois jogos
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Após a vitória do Corinthians por 2 a 0 contra o Santa Fé, nesta quarta-feira (15) o Comentarista esportivo, Walter Casagrande, destacou o desempenho recente de Rodrigo Garro no clube paulista durante o programa "News Esporte".
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Desempenho positivo de Garro
Segundo Casagrande, o meio-campista está sendo uma peça fundamental da equipe de Fernando Diniz. O jornalista não poupou elogios e destacou a evolução do camisa 8:
- O Garro, para mim, está sendo o ponto de diferença de qualidade técnica entre o time do Dorival e o time do Diniz. Com o Dorival, ele ficava muitas vezes no banco. Se tinha que escolher alguém para sair, era o Garro. Se tinha que escolher alguém para não ser escalado no meio-campo, era o Garro. Então, o Garro estava meio desprestigiado. Chegou o Diniz e a moeda virou completamente. Na cabeça do Diniz, ele dizia assim: 'Eu vou pegar o Garro e vou pôr os outros 10'. Isso fez muito bem para ele. É uma assistência atrás da outra - elogiou o comentarista.
Posteriormente, Diniz também recebeu elogios. Casagrande mencionou destacou a atitude do professor corinthiano ao dar maior atenção para a posição de "camisa 10", alavancando completamente o desempenho de Garro:
- Se tem uma coisa que o Diniz tem de bom nos trabalhos dele, é a questão do camisa 10. Ele dá muita atenção àquela posição, valoriza muito aquele cara e faz aquele cara, quando está mal, ressurgir, ou, se está sem confiança, pegar confiança. É o caso do Garro - destacou o jornalista.
Último jogo do Corinthians de Diniz
O Timão teve mais posse de bola, mas viu o Santa Fe criar a primeira chance com Rodallega. O Timão respondeu com Breno Bidon, em finalização defendida por Mosquera, e passou a crescer na partida após um início equilibrado.
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A equipe colombiana ainda assustou em chute forte de Rodallega, parado por Hugo Souza, mas, na reta final do primeiro tempo, o Corinthians assumiu o controle e levou perigo com Rodrigo Garro, em cobrança de falta, e Gustavo Henrique, que quase marcou de cabeça.
Na segunda etapa, o clube paulista abriu o placar logo aos cinco minutos, quando Gustavo Henrique ajeitou para Raniele balançar as redes. O Santa Fe tentou reagir e teve boa chance com Luiz Palacios, mas desperdiçou.
Na sequência, Gustavo Henrique voltou a aparecer bem e marcou o segundo gol após cobrança de falta de Garro. Destaque da partida, o zagueiro ainda criou outras oportunidades pelo alto, garantindo a vitória por 2 a 0 do Timão.
Vitória x Corinthians
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