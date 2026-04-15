Com gol de Neymar, o Santos empatou em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, pela Sul-Americana, e passou a ocupar a lanterna do grupo. Mesmo sendo decisivo para o ponto conquistado na Vila Belmiro, o craque foi criticado por alguns torcedores e jornalistas. Não foi o caso de Craque Neto, que durante o programa Donos da Bola, saiu em defesa da atuação do jogador durante a partida e preferiu deixar de lado questões extracampo.

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— Querem que eu desça o pau no Neymar, cara? Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Primeiro porque ele fez o gol. "Ah, mas foi contra o Recoleta". Mas foi ele que fez. Segundo que os que jogam ao lado dele são uma tiriça desgraçada. Que time ruim — iniciou o comentarista.

— Agora, essa coisa de discutir com torcedor é uma baita babaquice por parte dele, coisa de criança, de menino mimado... Mas querer transferir a ruindade do Santos e dar pau no Neymar porque empatou com o Recoleta? E os outros jogadores? — continuou e questionou Souza, na bancada do programa.

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— O time do Santos é ruim. O Neymar precisa colocar na cabeça dele que não vai conseguir fazer as coisas sozinho. Ele até coloca os caras na cara do gol. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo ontem (14) — respondeu o ex-jogador do São Paulo.

— O menos pior! — interrompeu Craque Neto, antes de retomar.

— É só ele que tem que fazer? A atuação dele seria muito mais comentada se ele não fosse esse moleque infantil (referindo-se às atitudes fora de campo). Mas eu não quero isso agora, quero falar do que ele jogou. Quem fez o gol? Neymar! — completou o apresentador.

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Neymar marcou o único gol do Santos na Sul-Americana até aqui (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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Saiba como foi o empate do Santos de Neymar

Em noite embalada por uma bela festa da torcida na Vila Belmiro, o Santos demorou apenas quatro minutos para abrir o placar com Neymar. O camisa 10 recebeu a bola de Gabriel Barbosa, que invadiu a área pelo lado esquerdo, e o ídolo santista só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. Depois, Gabriel Bontempo bateu colocado e quase ampliou.

Neymar foi amarelado após falta, e o Santos se perdeu no jogo, sem conseguir administrar a vantagem. A equipe ainda desperdiçou chances importantes com Neymar em jogadas com o jovem Gustavinho. Aos 43 minutos, Luan Peres cometeu pênalti, e Ortiz converteu, deslocando Gabriel Brazão com uma batida no canto esquerdo. Todo o elenco do time paraguaio foi comemorar o gol no gramado com o atacante. No intervalo, o Santos deixou o campo sob vaias da torcida.

O Peixe teve dificuldades para furar a defesa adversária e, por isso, Cuca promoveu uma alteração tripla, com as entradas de Rollheiser, Miguelito e Thaciano nas vagas de Bontempo, Gabriel Barbosa e Moisés.

O argentino quase marcou de cabeça para o Santos após receber cruzamento de Neymar pelo lado esquerdo. O camisa 10 seguiu tabelando com Miguelito, que mais uma vez levou perigo ao gol adversário.

Na etapa final, o Santos de Neymar ainda tentou pressionar com Rafael Gonzaga, que chutou de fora da área, e com Adonis Frías, que cabeceou para fora. Neymar cobrou uma falta que passou pro cima do gol. Mas, não foi o suficiente para transformar a festa pelos 114 anos do clube em uma noite completa na Vila Belmiro.

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