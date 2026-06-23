Galvão desabafa sobre estrutura na Copa do Mundo: 'Nunca vi nada tão ruim' Narrador está descontente com a posição onde é acomodado para narrar os jogos

Em entrevista ao "Estadão", Galvão Bueno, que narra a Copa do Mundo pelo "SBT" e "Nsports", afirmou que nunca viu um local de transmissão tão ruim em toda a carreira como narrador. O jornalista se refere ao local em que foi acomodado ao lado de Mauro Beting e Alexandre Pato para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira em Nova Jersey e na Filadélfia.

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— Tem a realidade dos fatos, da qual você não pode fugir. Então, se está ruim, eu falo. O local de transmissão nesta Copa do Mundo, no principal país do mundo, é algo que nunca vi tão ruim na minha vida. Em mais de 50 anos, nunca vi nada tão ruim quanto o local de transmissão nos dois primeiros jogos, nos dois estádios, em New Jersey e na Filadélfia - disse o narrador.

Galvão Bueno é sócio da N Sports (Foto: Divulgação)

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Galvão ressaltou que ainda é o mesmo, e que não mudou ou adaptou seu jeito durante as transmissões.

— Veja bem uma coisa: eu sou um narrador, eu sou um apresentador de televisão, mas eu sou um vendedor de emoções e ando no fio da navalha. De um lado tem as emoções que eu jogo para o telespectador, milhões e milhões, dezenas de milhões de telespectadores. Graças a Deus está sendo assim no SBT, fantástico, estamos muito felizes. E no SBT e na Nsports - disse, acrescentando:

— Eu critico o jogador aqui e ali, às vezes vou junto com a Seleção, mas não tem o velho Galvão, o novo Galvão. É o Galvão de sempre.