N Sports, que tem Galvão Bueno como sócio, alcança vice-liderança na Copa Galvão Bueno narra a Copa pelo SBT em parceria com a N Sports

Durante a cobertura da Copa do Mundo, a N Sports alcançou a vice-liderança de audiência entre os canais de TV por assinatura, consolidando sua presença na transmissão do torneio. Os resultados refletem o desempenho da emissora ao longo do torneio e indicam crescimento tanto na televisão quanto nas plataformas digitais.

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Nas redes sociais, a N Sports registrou taxa de engajamento de 4,4%, ampliando o alcance de seus conteúdos relacionados à Copa do Mundo. O desempenho digital acompanha a estratégia editorial adotada pelo grupo, que tem investido na produção de vídeos, análises e conteúdos voltados ao acompanhamento diário da competição, buscando integrar diferentes plataformas de distribuição durante o evento.

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As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)

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A N Sports também obteve resultados positivos com o "Desimpedidos", no Youtube, que ultrapassou a marca de 486 milhões de visualizações nos primeiros 20 dias de Mundial. Segundo os dados divulgados, o canal alcançou a maior taxa de engajamento entre os veículos esportivos do país, com índice de 5,3%. Os números reforçam o crescimento do consumo de conteúdo esportivo em ambientes digitais durante o torneio e evidenciam a relevância das plataformas online na cobertura de grandes eventos esportivos.

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