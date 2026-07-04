Quem é Azzedine Ounahi, herói da classificação de Marrocos na Copa?
Meio campista marcou dois gols da vitória por 3 a 0 contra o Canadá
O meio-campista Azzedine Ounahi foi o grande destaque da classificação de Marrocos às quartas de final da Copa do Mundo. O camisa 8 marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Canadá e comandou a atuação da seleção na partida.
Depois de um primeiro tempo equilibrado e de muita disputa física, Marrocos cresceu de produção na etapa final e construiu o resultado com autoridade. Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, Ounahi abriu o placar em uma jogada ensaiada de cobrança de falta. Após a bola ser rolada na entrada da área, o meia finalizou com precisão, sem chances para o goleiro canadense.
Já na reta final da partida, o camisa 8 voltou a aparecer. Em um rápido contra-ataque, recebeu mais uma bola rolada e acertou um belo chute no ângulo para ampliar a vantagem e deixar a classificação bem encaminhada. Nos acréscimos, o atacante Soufiane Rahimi marcou o terceiro gol e confirmou a vaga marroquina.
Quem é Azzedine Ounahi?
Azzedine Ounahi, de 25 anos, atua pelo Girona, da Espanha. Na última temporada, disputou 24 partidas, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. Antes de chegar ao futebol espanhol, o meio-campista passou por Angers e Olympique de Marselha, na França, além do Panathinaikos, da Grécia.
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Pela seleção de Marrocos, estreou em 2021 e integrou o elenco que protagonizou a histórica campanha na Copa do Mundo de 2022, quando o país chegou às semifinais, o melhor desempenho de uma seleção africana na história do torneio.
Desde então, Ounahi se consolidou como titular absoluto e tornou-se uma das principais peças do meio-campo marroquino. Com qualidade na saída de bola, inteligência tática e chegada ao ataque, o camisa 8 é um dos pilares da equipe que segue fazendo história no Mundial de 2026.
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