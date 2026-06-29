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Narração de Galvão Bueno no gol de Martinelli viraliza: 'O maior'

Galvão narra no SBT, ao lado de Mauro Beting e Alexandre Pato

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
29/06/2026 21:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

Galvão Bueno está narrando os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo no SBT, que fez uma parceria com a N Sports, empresa que o próprio locutor é sócio, para transmitir as partidas do Mundial. Nas redes sociais, a narração do jornalista no gol de Martinelli, dando a vitória para a Amarelinha, viralizou.

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    Confira como os internautas reagiram à narração de Galvão Bueno:

    Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Gabriel Martinelli, autor do gol da classificação às oitavas da Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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    Como foi Brasil 2 x 1 Japão

    Brasil sucumbe à pausa para hidratação no 1º tempo

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

    Brasil pressiona no segundo tempo e busca a virada contra o Japão

    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

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    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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