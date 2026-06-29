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Galvão Bueno revela jogo dos sonhos para Brasil na Copa: 'Queria na semifinal'

Narrador revelou desejo de transmitir uma das maiores rivalidades mundiais

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
29/06/2026 13:41
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Galvão Bueno faz declaração antes de jogo diante do Japão (Foto: Reprodução)
Galvão Bueno faz declaração antes de jogo diante do Japão (Foto: Reprodução)

O narrador Galvão Bueno revelou qual é o adversário que mais gostaria de ver o Brasil enfrentar na reta decisiva da Copa do Mundo de 2026. Em participação na cobertura do torneio, o comunicador afirmou que sonha com um clássico entre Brasil e Argentina nas semifinais da competição.

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    Galvão Bueno pede por clássico sul-americano, Brasil e Argentina, nas semi-finais (Foto: Divulgação/SBT)
    Galvão Bueno pede por clássico sul-americano, Brasil e Argentina, nas semi-finais (Foto: Divulgação/SBT)

    Desejo de Galvão por Brasil e Argentina nas semis

    Segundo Galvão, um duelo entre as duas maiores potências do futebol sul-americano em uma semifinal teria enorme impacto esportivo e emocional. Para ele, seria um dos maiores espetáculos possíveis dentro da atual edição do Mundial, reunindo duas seleções históricas em um jogo decisivo por vaga na fina

    - Quer saber de uma coisa? Meu sonho é que essa Copa do Mundo tivesse a semifinal mais espetacular de todas as Copas: os dois melhores times da América do Sul, do outro lado, os dois melhores da Europa. E que venha o hexa! - afirmou o narrador.

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    Apesar do desejo, o narrador ressaltou que tanto Brasil quanto Argentina ainda precisam confirmar o favoritismo nas fases eliminatórias. As duas equipes entram no mata-mata cercadas de expectativa, mas terão desafios importantes antes de um eventual encontro.

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    O Brasil inicia sua caminhada no mata-mata nesta segunda-feira (29), diante do Japão, enquanto a Argentina encara Cabo Verde na sexta-feira (3). Caso avancem e continuem vencendo seus compromissos, brasileiros e argentinos poderão cruzar caminhos apenas nas semifinais, cenário apontado por Galvão como o ideal para o torneio.

    O clássico entre Brasil e Argentina é considerado um dos maiores do futebol mundial e já decidiu vagas importantes ao longo da história das duas seleções. Em Copas do Mundo, os confrontos são raros justamente pelo chaveamento da competição, o que aumenta ainda mais a expectativa sempre que existe a possibilidade de um encontro em fases decisivas.

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    A declaração de Galvão acontece poucos dias depois de o narrador voltar a chamar atenção por críticas à organização da Copa de 2026. Recentemente, ele classificou a estrutura do torneio nos Estados Unidos como uma "bagunça" e afirmou que nunca havia visto uma competição tão complicada para o trabalho da imprensa.

    Agora, o foco do comunicador está dentro das quatro linhas. Para Galvão Bueno, o cenário perfeito para a reta final da Copa do Mundo passa por um ingrediente especial: um capítulo inédito da rivalidade entre Brasil e Argentina valendo uma vaga na grande decisão do torneio.

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