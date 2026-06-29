Galvão Bueno toma decisão sobre Copa do Mundo de 2030 Narrador transmite Brasil x Japão nesta segunda-feira

Galvão Bueno, de 75 anos, afirmou que a Copa do Mundo de 2026 será sua última como narrador em campo. O locutor do SBT e da N Sports descartou a possibilidade de narrar o torneio de 2030 e admitiu que a idade será o fator determinante para o encerramento dessa etapa de sua carreira. A declaração aconteceu em um contato com o portal "F5", da Folha de São Paulo.

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— Na próxima, a idade já não vai permitir. Não vai dar, né? Eu vou assistir à Copa do Mundo. Se eu trabalhar vai ser apresentando um programa, gravando um comentário diário, alguma coisa assim — disse Galvão Bueno.

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Esta não é a primeira vez que o narrador anuncia a aposentadoria nas Copas do Mundo. Após o Mundial do Catar, Galvão anunciou que não narraria mais Copas, mas voltou atrás ao se tornar sócio da N Sports, que adquiriu os direitos de transmissão do torneio em parceria com o SBT. Desta vez, segundo ele, não haverá reconsideração.

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Galvão perto de recorde

Nesta segunda-feira (29/6), Galvão narra o jogo entre Brasil e Japão, pela segunda fase da Copa, às 14h. A partida consolida um feito inédito; ele se torna o locutor com mais jogos transmitidos em Mundiais na história da televisão mundial, segundo reconhecimento do Guinness World Records.

A marca, que chegará a 149 partidas após o confronto desta segunda, foi levantada pela Betnacional, patrocinadora do narrador. O reconhecimento foi entregue em cerimônia na Casa Ronaldo, em uma das cidades-sede do torneio. Galvão contou que não sabia do número até pouco tempo antes.

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Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo

Após passar na primeira colocação do Grupo C, a Seleção Brasileira se prepara, agora, para enfrentar o Japão. O confronto acontece nesta segunda-feira (28), pela segunda fase do torneio, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

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