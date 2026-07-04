Goleiro de Marrocos completa um ano invicto e leva seleção às quartas
Marrocos venceu o Canadá por 2 a 0
Há exatamente um ano, o goleiro Yassine Bono deixava o gramado derrotado após a eliminação do Al-Hilal para o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes. Desde aquele 4 de julho de 2025, porém, o marroquino não sabe mais o que é perder uma partida no tempo regulamentar. Neste sábado (4), a sequência ganhou mais um capítulo histórico: Bono ajudou Marrocos a vencer o Canadá por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, garantindo a classificação às quartas de final e completando um ano de invencibilidade. Curiosamente, o feito foi alcançado diante do país onde o goleiro nasceu, em duelo disputado em Houston.
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A última derrota do camisa 1 aconteceu no revés por 2 a 1 para o Fluminense, que garantiu a classificação do clube brasileiro no Mundial. Na ocasião, Martinelli e Fuentes marcaram os gols tricolores, encerrando a campanha do Al-Hilal na competição.
Desde então, Bono disputou 58 partidas oficiais entre Al-Hilal e seleção de Marrocos, acumulando uma impressionante sequência de 43 vitórias e 15 empates. Na atual Copa do Mundo, o goleiro soma cinco jogos de invencibilidade, com duas vitórias e dois empates.
Grande parte dessa série foi construída no futebol saudita. Pelo Al-Hilal, Bono entrou em campo 39 vezes, conquistando 30 vitórias e nove empates. O único tropeço aconteceu na decisão por pênaltis diante do Al-Sadd, pela Liga dos Campeões da Ásia. Como o confronto terminou empatado no tempo regulamentar, o resultado não interrompe oficialmente a sequência invicta.
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Marrocos vence Canadá e avança às quartas de final da Copa do Mundo
Pela seleção marroquina, o goleiro já acumula 19 partidas sem derrota, com 13 vitórias e seis empates. Entre os principais resultados estão o empate por 1 a 1 contra o Brasil nesta Copa do Mundo e a classificação sobre a Holanda nas oitavas de final, conquistada nos pênaltis após igualdade por 1 a 1 ao fim da prorrogação. Na fase de grupos, Marrocos também venceu Escócia (1 a 0) e Haiti (4 a 2).
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Nascido no Canadá, mas com raízes em Marrocos
Embora tenha nascido em Montreal, Bono viveu pouco tempo no Canadá. Aos três anos, mudou-se com a família para Casablanca, onde foi criado. Filho de Mehmed, professor de física, e Maica, esteticista, construiu toda a sua formação no futebol marroquino.
Antes de se firmar pela seleção africana, o goleiro chegou a ser procurado pela seleção canadense. Entre 2013 e 2016, o então técnico Benito Floro tentou convencê-lo a defender o país natal, mas Bono optou por representar Marrocos.
Convocado para a Copa do Mundo de 2018, ele não entrou em campo. Já em 2022, tornou-se um dos protagonistas da histórica campanha marroquina e, curiosamente, enfrentou justamente o Canadá na fase de grupos.
— Lembro de muito pouca coisa da minha infância no Canadá, quase nada, mas tenho vontade de voltar lá algum dia. É um lugar especial para mim, faz parte de mim — afirmou Bono antes da Copa de 2022.
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