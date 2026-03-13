Motivo de atraso em Botafogo x Flamengo choca torcedores: 'Inacreditável'

O confronto entre Botafogo e Flamengo, desta sexta-feira (13), no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, foi marcado por uma situação inusitada. A partida atrasou o início por conta da ausência da arbitragem completa.

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Estava tudo pronto para começar o confronto. As equipes já estavam enfileiradas para subir no gramado, quando a informação de que a partida seria atrasada surgiu. O motivo: a ausência de membros da arbitragem. O 4º árbitro e a segunda assistente da partida não estavam presentes no Nilton Santos.

Diante do cenário, algumas jogadoras retornaram para o vestiário e outras seguiram com um trabalho com bola em campo à espera da arbitragem. A situação inesperada repercutiu nas redes sociais, torcedores que esperavam a partida não acreditaram no fato. Veja a repercussão abaixo:

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A partida começou 20 minutos atrasada após a substituição dos membros da arbitragem que estavam faltando. Botafogo e Flamengo se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

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