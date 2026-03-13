Botafogo x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Equipes chegam em momentos opostos na temporada para clássico no Nilton Santos
Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado (14), no Estádio Nilton Santos, às 20h30 (de Brasília), em clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Prime Video no streaming. Clique para assistir a Botafogo x Flamengo:
O Glorioso chega em momento conturbado após a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores para o Barcelona-EQU, dentro de casa. A partida vale muito para uma virada de chave sob o comando do argentino Martín Anselmi, que carece de bons resultados e exibição convincente no período de baixa do trabalho.
Do outro lado, o Flamengo vai para o clássico com moral elevado em uma boa semana. Após o título do Carioca, o Rubro-Negro, agora comandado pelo português Leonardo Jardim, bateu o Cruzeiro por 2 a 0 em atuação segura e subiu na tabela, agora mirando o G-4 nas primeiras rodadas.
O clássico no Nilton Santos terá arbitragem de Anderson Daronco (Fifa/RS). O gaúcho será auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Brígida Cirilo Ferreira (AL). Arthur Gomes Rabelo foi o quarto árbitro escalado, e Rodrigo D'Alonso Ferreira o responsável pelo VAR.
No último encontro entre as equipes, o Flamengo levou a melhor e despachou o Botafogo nas quartas de final do Estadual com vitória pelo placar de 2 a 1, com gols de Lucas Paquetá e Pulgar. Alexander Barboza marcou para o Alvinegro.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - SEXTA RODADA
📆 Data e horário: sábado, 14 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Brígida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (VAR FIFA/SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck (Raul); Ferraresi, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan (Newton), Alex Telles e Montoro; Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Lucas Paquetá e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
