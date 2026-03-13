Ancelotti de olho: Veja quem o treinador observa no clássico Botafogo x Flamengo
Clássico no Engenhão "vale vaga" nos amistosos contra França e Croácia.
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O clássico entre Botafogo x Flamengo deste sábado (14), às 20h30, no Engenhão, terá um peso extra para seis jogadores. Com os amistosos contra França (26/03) e Croácia (31/03) se aproximando, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, monitora de perto os atletas pré-convocados que estarão em campo.
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A convocação para estes amistosos acontece já na próxima segunda-feira (16) e será a última lista oficial antes da chamada final para a Copa do Mundo. Um bom desempenho no Nilton Santos pode ser o fator determinante para convencer a comissão técnica a incluir esses nomes na lista final para os amistosos.
Confira a lista de observados:
Botafogo
Vitinho (Lateral-direito)
Danilo (Volante)
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Flamengo
Léo Pereira (Zagueiro)
Léo Ortiz (Zagueiro)
Alex Sandro (Lateral-esquerdo)
Lucas Paquetá (Meio-campista)
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Como foi o último Botafogo x Flamengo
O último clássico entre Botafogo e Flamengo foi nas quartas de final do Campeonato Carioca, em fevereiro. Também no Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, com gols de Lucas Paquetá e Erick Pulgar.
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